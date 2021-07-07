Что заставило эсминец Defender спешно покинуть воды Крыма

Что заставило эсминец Defender спешно покинуть воды Крыма
Фото: Rob Powell/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Российские военные отгоняли незваных гостей не только стандартными снарядами

Иностранные судна не прекращают вторгаться на территорию Крыма. Они все еще считают полуостров и его прибрежные воды собственностью Украины. Однако как заявил "Народным Новостям" Виктор Литовкин, военный обозреватель, российские солдаты наглядно продемонстрируют незваным гостям, кому теперь на самом деле принадлежат эти воды, и используют для этого ряд устройств. 

Согласно его словам, во время инцидента с британским эсминцем Defender российские самолеты активировали средства радиоэлектронной борьбы и отключили западным кораблям электронику. Их навигационная система пострадала, поэтому они поспешили покинуть место конфликта, утверждает Литовкин. 

Эксперт также вспомнил о заявлении Рааба, который заверил, что в планы Великобритании входит устроить новые провокации в водах Крыма. Литовский сообщил, что если НАТО так хочет испытать терпение РФ, то пусть испытывает. 

23 июня британский эсминец Defender заплыл на территорию России у побережья Крыма. В ответ на вторжение российский самолет осуществил предупредительные бомбометания, чтобы вынудить судно сменить курс. Британская сторона отрицает факт провокации. Согласно их версии, эсминец Defender случайным образом оказался в этой зоне.

Источник: Народные Новости ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

Ответить:

крым наш
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Гость274646
Ага, там в су-24 80-<цензура> годов прошлого века среди радиоламп здоровый рычаг есть "о-о-о-отключить электронику" ))))))
На резиновых есть!
Гость274646
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Ага, там в су-24 80-<цензура> годов прошлого века среди радиоламп здоровый рычаг есть "о-о-о-отключить электронику" ))))))
Гость272705
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НЕ буди ,,лихо..пока оно тихо.
Не нарывайтесь,,господа,, НЕ ПРОШЕННЫЕ ГОСТИ,а иначе ,а иначе,
не то залаете и будете сьедены
Гость273281
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Грызуны подшаманили эсминец.
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