Российские военные отгоняли незваных гостей не только стандартными снарядами

Иностранные судна не прекращают вторгаться на территорию Крыма. Они все еще считают полуостров и его прибрежные воды собственностью Украины. Однако как заявил "Народным Новостям" Виктор Литовкин, военный обозреватель, российские солдаты наглядно продемонстрируют незваным гостям, кому теперь на самом деле принадлежат эти воды, и используют для этого ряд устройств.

Согласно его словам, во время инцидента с британским эсминцем Defender российские самолеты активировали средства радиоэлектронной борьбы и отключили западным кораблям электронику. Их навигационная система пострадала, поэтому они поспешили покинуть место конфликта, утверждает Литовкин.

Эксперт также вспомнил о заявлении Рааба, который заверил, что в планы Великобритании входит устроить новые провокации в водах Крыма. Литовский сообщил, что если НАТО так хочет испытать терпение РФ, то пусть испытывает.

23 июня британский эсминец Defender заплыл на территорию России у побережья Крыма. В ответ на вторжение российский самолет осуществил предупредительные бомбометания, чтобы вынудить судно сменить курс. Британская сторона отрицает факт провокации. Согласно их версии, эсминец Defender случайным образом оказался в этой зоне.