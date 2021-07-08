Американцы намерены провести операции с НАТО

В Черном море сейчас активно проходят учения НАТО и Украины Sea Breeze. Протестировать свои возможности в акватории попробует и американское быстроходное транспортно-десантное судно.

Так, военный корабль США Yuma уже держит курс на Черное море. Об этом проинформировал 6 флот Америки в "Твиттер".

Военные на корабле проведут операции с союзниками и НАТО, уточняет RT.