В Черном море сейчас активно проходят учения НАТО и Украины Sea Breeze. Протестировать свои возможности в акватории попробует и американское быстроходное транспортно-десантное судно.

Так, военный корабль США Yuma уже держит курс на Черное море. Об этом проинформировал 6 флот Америки в "Твиттер".

BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw