Военный корабль США взял курс на Черное море

Американцы намерены провести операции с НАТО

В Черном море сейчас активно проходят учения НАТО и Украины Sea Breeze. Протестировать свои возможности в акватории попробует и американское быстроходное транспортно-десантное судно.

Так, военный корабль США Yuma уже держит курс на Черное море. Об этом проинформировал 6 флот Америки в "Твиттер". 

Военные на корабле проведут операции с союзниками и НАТО, уточняет RT

Полина ИВАНОВА

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