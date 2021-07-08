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В Черном море сейчас активно проходят учения НАТО и Украины Sea Breeze. Протестировать свои возможности в акватории попробует и американское быстроходное транспортно-десантное судно.
Так, военный корабль США Yuma уже держит курс на Черное море. Об этом проинформировал 6 флот Америки в "Твиттер".
BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021
Военные на корабле проведут операции с союзниками и НАТО, уточняет RT.
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