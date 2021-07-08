Обнародованы документы о подготовке Англии и Франции к совместному удару по СССР

Обнародованы документы о подготовке Англии и Франции к совместному удару по СССР
Фото: Oleg Koldaev /Russian Look/ www.globallookpress.com
Европейские державы намеревались атаковать бакинские нефтепромыслы в конце 1930-х годов

Лондон и Париж готовились к совместному удару против Советского Союза и уничтожению нефтепромыслов в Баку. Об этом говорится в ведомственных архивах, впервые обнародованных для выставки "Накануне Великой Отечественной.1 сентября 1939 – 22 июня 1941", которая проходит в эти дни в Москве.

Так, и Париж, и Лондон опасались после акта Молотова-Риббентропа усиления позиций гитлеровской Германии за счет поставок нефти из Советского союза. Страны решили спланировать военную операцию против Советов.

На территории Ближнего Востока англичане с французами рассредоточили свои войска. Париж же намеревался привлечь эмигрантов из России – горцев из Кавказа, которые должны были осуществлять диверсии на своей исторической Родине. Было запланировано уничтожение нефтепромыслов в Баку и советских портов в черноморских водах – Батуми и Туапсе.

Информация была получена советской разведкой. В 1939 году народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия довел до наркома обороны Ворошилова данные о тайных перебросках французских и британских войск в восточном направлении. Спецслужбы Франции в то время занимались сбором данных о местной топографии и состоянии дорог в Закавказье, пишет "Общественная служба новостей".

Высший военный совет Британии и Франции назвал операцию Pike. Месяц спустя глава британского МИД Чемберлен заявил о смене внешнеполитического курса Москвы в отношении Берлина, и операция была отменена, пишут "Известия".

По информации РИА "Новости", для экспозиции были раскрыты ведомственные архивы, в том числе государственные архивы Белоруссии, документы Министерства иностранных дел, Минобороны и СВР. Многие данные впервые введены в научный оборот.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Бывший посол обвинил украинские власти в добровольном отказе от Крыма

Незалежная сама лишилась статуса безопасности в свое время, считает экс-дипломат

Не сошлись во взглядах: послы РФ и Франции устроили публичную словесную перепалку

Между посланниками произошел горячий обмен мнениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1724 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей