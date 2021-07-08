Европейские державы намеревались атаковать бакинские нефтепромыслы в конце 1930-х годов

Лондон и Париж готовились к совместному удару против Советского Союза и уничтожению нефтепромыслов в Баку. Об этом говорится в ведомственных архивах, впервые обнародованных для выставки "Накануне Великой Отечественной.1 сентября 1939 – 22 июня 1941", которая проходит в эти дни в Москве.

Так, и Париж, и Лондон опасались после акта Молотова-Риббентропа усиления позиций гитлеровской Германии за счет поставок нефти из Советского союза. Страны решили спланировать военную операцию против Советов.

На территории Ближнего Востока англичане с французами рассредоточили свои войска. Париж же намеревался привлечь эмигрантов из России – горцев из Кавказа, которые должны были осуществлять диверсии на своей исторической Родине. Было запланировано уничтожение нефтепромыслов в Баку и советских портов в черноморских водах – Батуми и Туапсе.

Информация была получена советской разведкой. В 1939 году народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия довел до наркома обороны Ворошилова данные о тайных перебросках французских и британских войск в восточном направлении. Спецслужбы Франции в то время занимались сбором данных о местной топографии и состоянии дорог в Закавказье, пишет "Общественная служба новостей".

Высший военный совет Британии и Франции назвал операцию Pike. Месяц спустя глава британского МИД Чемберлен заявил о смене внешнеполитического курса Москвы в отношении Берлина, и операция была отменена, пишут "Известия".

По информации РИА "Новости", для экспозиции были раскрыты ведомственные архивы, в том числе государственные архивы Белоруссии, документы Министерства иностранных дел, Минобороны и СВР. Многие данные впервые введены в научный оборот.