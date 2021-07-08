Скандальное решение Минобороны Незалежной вызвало массу споров

Министерство обороны Украины вознамерилось провести парад, приуроченный к 30-летию независимости от СССР. На нем прекрасный пол, служащий в рядах армии Незалежной, покрасуется в полевой форме с высокими каблуками. Решение оборонного ведомства спровоцировало массу споров.

При этом фото с репетиций парада, который должен состояться в конце лета, разошелся по миру и вызвал волну обсуждений в мировых медиа. Немалая часть жителей Незалежной считают, что подобный парад является для женщин позором и унижением, а некоторых возмущает факт того, что прекрасному полу не выдали мужское нижнее белье с бронежилетами под мужское телосложение.

В ситуации попыталась разобраться бывший заместитель премьера по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, заявившая с трибуны, что такое издевательство над женщинами неприемлемо. По мнению экс-нардепа, Киев должен принести извинения за причиненные унижения. Однако в самом Минобороны заявили, что женщины в полевой форме и на каблуках – стильно и красиво. Правда, спустя сутки после публикации заблокировало комментарии под своим постом в "Фейсбук".

В руководстве оборонного ведомства заявили, что в других странах есть похожие примеры, а эту форму можно использовать как в качестве "учений и в окопах", так и для парада.

На новость отреагировали норвежские читатели портала VG, у которых эстетика ВСУ вызвала сомнения.

"Обувь в порядке, а форма – уродство", "К таким туфлям бы юбки с перчатками", "Думаю, это все генералы, старые козлы. Даже поддельные кроксы бы были практичнее", "Напоминает просто хорошую шутку", "В туфлях отправят их прямо в окопы?", "Почему это вообще стало частью их формы? Где тогда их камуфляжные бикини?" – комментирую под публикацией новость норвежцы.

цуаца

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