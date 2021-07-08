Больше всех ради шотландцы - их авиабаза получит новые рабочие места и деньги

Власти Британии увеличили бюджет Королевских военно-воздушных сил (RAF), которые отслеживают перемещения подлодок ВМФ России вблизи Туманного Альбиона, на £230 млн (свыше 23 млрд руб). Об этом сообщает местное издание Daily Express.

По данным таблоида, эти деньги пойдут на защиту и обслуживание шотландского авиапарка Лоссимут, где базируются патрульные противолодочные самолеты Poseidon (P-8A) ВВС Британии, которые "следят за операциями Владимира Путина". Кроме того, будут созданы 150 новых рабочих мест для персонала авиапарка.

"Парк самолетов Poseidon на станции Морей жизненно важен для поддержания безопасности Великобритании и наших союзников по НАТО", – заявил глава Минобороны Королевства Бен Уоллес.

Министр добавил, что новый флот "Посейдонов" продолжает расти все больше и больше и "уже защищает морские интересы Великобритании внутри страны и за рубежом".

В свою очередь, министр по делам Шотландии Алистер Джек назвал решение по базе прекрасным примером преимуществ для северной страны Соединенного Королевства, остающейся частью большого государства. По его мнению, новые рабочие места и средства из Лондона помогут шотландцам "лучше оправиться от пандемии".

Британские самолеты Poseidon, совместно с коллегами из США и Норвегии, идентифицируют и отслеживают потенциально враждебные субмарины, осуществляющие операции в водах Соединенного Королевства.

Напомним, уже несколько последних месяцев с берегов Туманного Альбиона регулярно раздаются жалобы на российские подлодки, их называют "тайным" флотом Путина. Местных жителей через СМИ пугают тем, что наши субмарины предназначены исключительно для того, чтобы для взломать жизненно важные подводные интернет-кабели, после чего Британия погрузиться в хаос.

Еще в медиа считают, что российские подводные лодки, барражирующие вблизи Королевства, есть не что иное, как якобы попытки Путина "потроллить англичан".

