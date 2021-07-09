Потери понесли обе стороны

Военнослужащий погранслужбы Кыргызстана погиб в результате вооруженного нападения, совершенного на границе с Таджикистаном. Об этом стало известно сегодня, 9 июля.

Согласно приведенным данным, военнослужащий кыргызской погранслужбы погиб после вооруженного нападения, устроенного пограничниками Таджикистана.

Как отмечает "Интерфакс", конный наряд погранслужбы в тот момент нес службу у границ в Лейлекском районе, где и произошла перестрелка. По информации агентства, со стороны таджикских пограничников также имеются потери.

Телеканал "360" сообщал, ссылаясь на пресс-службу таджикистанской погранслужбы, что военнослужащие Кыргызстана попытались незаконно пересечь границу и увести лошадей, открыв огонь в ответ на предупреждение.



