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Военнослужащий погранслужбы Кыргызстана погиб в результате вооруженного нападения, совершенного на границе с Таджикистаном. Об этом стало известно сегодня, 9 июля.
Согласно приведенным данным, военнослужащий кыргызской погранслужбы погиб после вооруженного нападения, устроенного пограничниками Таджикистана.
Как отмечает "Интерфакс", конный наряд погранслужбы в тот момент нес службу у границ в Лейлекском районе, где и произошла перестрелка. По информации агентства, со стороны таджикских пограничников также имеются потери.
Телеканал "360" сообщал, ссылаясь на пресс-службу таджикистанской погранслужбы, что военнослужащие Кыргызстана попытались незаконно пересечь границу и увести лошадей, открыв огонь в ответ на предупреждение.
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