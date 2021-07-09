Космический буксир "Зевс" признан тайным оружием России против чужих спутников

Космический буксир "Зевс" признан тайным оружием России против чужих спутников
Фото: NASA/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Установка способна поражать аппараты противника электромагнитным излучением и лазером

Разрабатываемый в России космический ядерный буксир сможет не только доставлять грузы к Луне и орбитальным станциям, но и выявлять скрытые объекты, а также поражать системы управления летающих аппаратов противника. Об этом сообщили в КБ "Арсенал".

Ядерный буксир с энергоустановкой мегаваттного класса не просто так получил грозное название "Зевс". Планировалось, что он будет задействован для освоения Луны и полетов к разным планетам. Однако исследования разработчиков показали, что "Зевс" может быть эффективно встроен в российскую систему противовоздушной обороны (ПВО).

В частности, он сможет с орбиты засекать чужие засекреченные объекты и передавать их координаты в центр управления ПВО. Более того, он сможет сам выводить из строя вражеские установки, размещенные в космосе, при помощи воздействия "электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации" противника, а также уничтожать их направленным лазерным излучением, передает РИА "Новости".

Разработка такого космического ядерного буксира ведется в РФ с 2010 года. Пробный запуск аппарата на орбиту запланирован на 2030 год. 

Ранее выяснилось, что корпорация "Боинг" в США создает космические корабли, способные нести ядерные боеголовки. Они могут представлять реальную угрозу для противников американцев на Земле. Впрочем, иностранные специалисты полагают, что такой удар не получится внезапным, и Россия будет в состоянии своевременно отреагировать на него.

При этом, по мнению экспертов, именно космос может стать полигоном третьей мировой войны.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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Ога! И это, еще конкретно против ЧУЖИХ!!! Они же существуют!
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