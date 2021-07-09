Москва стала более жестко реагировать на приближение к своим границам чужих военных

За последние три недели Россия взяла под наблюдение четыре корабля НАТО, находящихся в нейтральных водах Черного моря. По мнению американского военного аналитика Питера Сучиу, такого не было раньше, поэтому ситуация выглядит тревожно.

Все началось с предупредительных выстрелов по британскому эсминцу Defender, который шел "возле контролируемого Россией Крыма", отмечает Сучиу. После этого российские бомбардировщики устроили имитацию атаки по фрегату ВМС Нидерландов – голландские военные заявили, что действия ВВС РФ были "агрессивными" и "опасными".

Потом под прицел России попал итальянский военный корабль с управляемыми ракетами на борту, который принимал участие в маневрах НАТО "Си Бриз" в украинских водах Черного моря. А в минувшую среду, 7 июля, Минобороны РФ предупредило, что взяло под особое наблюдение испанское военное судно, также участвующее в "Си Бриз".

Непонятно, по какому принципу Россия делает своей целью определенные военные корабли, отмечает эксперт в статье для The National Interest. Он указывает, что в последнее время корабли НАТО часто захаживают в Черное море, но Москва раньше редко объявляла, что берет их под наблюдение. Такая новая тактика слежения не за военными учениями в целом, а за отдельными их участниками может свидетельствовать о том, что РФ готовится к столкновению с НАТО, полагает автор.

О том, что Россия и НАТО отрабатывают в Черном море действия на случай военного конфликта, ранее высказался бригадный генерал Болгарии. При этом на Западе все чаще звучит мнение, что откровенные провокации стран альянса вредят репутации НАТО и США как стране-лидеру, но при этом позволяют Москве транслировать на весь мир справедливость своей позиции.