На Западе любое передвижение наших военных кораблей рассматривается как преддверие боевых событий

Британские СМИ продолжают нагнетать страх у местных обывателей статьями о передвижениях кораблей ВМФ России по морям и океанам. На сей раз очередной пугалкой отметился таблоид The Sun, вышедший с публикацией о том, что отношения РФ и НАТО достигли максимального уровня напряженности, и весь мир опасается возможного начала Третьей мировой войны.

А все из-за действий нашего флота на Балтике и в Черноморском регионе, и провокационных учений альянса у берегов Крыма.

"Страх перед Третьей мировой войной растет после того, как российские атомные подлодки были замечены в Балтийском море, когда США принимают участие в военных играх в Черном море", – пишет автор в статье.

Он отметил, что наши атомные субмарины, одна из которых оснащена крылатыми ракетами класса "Оскар-II", зафиксированы входящими на Балтику. При этом автор добавил, что российские подлодки будут принимать участие мероприятиях в Санкт-Петербурге 25 июля (речь идет о Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России – ред.).

Тем не менее, подчеркивается в материале, за последнее время наблюдается обострение отношений между РФ и странами НАТО. В качестве примера автор приводит масштабные морские учения альянса и Украины "Си Бриз" в Черном море, а также ряд инцидентов в данном регионе, в том числе с британским эсминцем Defender.

"По сообщениям, поскольку обе страны блуждают по океанам, Москва заявила, что военные игры в Черном море представляют реальный риск потенциальной эскалации военной напряженности", – указывает автор.

Появление же сразу трех субмарин ВМФ России в Балтийском море следует воспринимать как демонстрацию силы, уверен аналитик по вопросам обороны Х.И. Саттон.

"Это единственные атомные подводные лодки на Балтике. Эти развертывания являются демонстрацией силы как для отечественной, так и для иностранной аудитории", – считает эксперт.

Он добавил, что Россия и ранее посылала свои корабли на торжественные мероприятия в Петербург, однако это первый случай, когда были отправлены сразу три атомные субмарины.

Накануне стало известно, что власти Британии выделили дополнительно £230 млн (свыше 23 млрд руб) на защиту и обслуживание шотландского авиапарка Лоссимут, где базируются патрульные противолодочные самолеты Poseidon (P-8A) ВВС Соединенного Королевства, которые "следят за операциями Владимира Путина". В общем, отслеживают передвижения у берегов Туманного Альбиона проходы российских кораблей, в том числе подлодок.

В свою очередь, болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в интервью порталу Dir заявил, что инцидент с приснопамятным британским Defender в Черном море был "запланированной проверкой готовности России к ответным действиям", а не каком-либо случайностью.

