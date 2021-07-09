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Британские СМИ продолжают нагнетать страх у местных обывателей статьями о передвижениях кораблей ВМФ России по морям и океанам. На сей раз очередной пугалкой отметился таблоид The Sun, вышедший с публикацией о том, что отношения РФ и НАТО достигли максимального уровня напряженности, и весь мир опасается возможного начала Третьей мировой войны.
А все из-за действий нашего флота на Балтике и в Черноморском регионе, и провокационных учений альянса у берегов Крыма.
"Страх перед Третьей мировой войной растет после того, как российские атомные подлодки были замечены в Балтийском море, когда США принимают участие в военных играх в Черном море", – пишет автор в статье.
Он отметил, что наши атомные субмарины, одна из которых оснащена крылатыми ракетами класса "Оскар-II", зафиксированы входящими на Балтику. При этом автор добавил, что российские подлодки будут принимать участие мероприятиях в Санкт-Петербурге 25 июля (речь идет о Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России – ред.).
Тем не менее, подчеркивается в материале, за последнее время наблюдается обострение отношений между РФ и странами НАТО. В качестве примера автор приводит масштабные морские учения альянса и Украины "Си Бриз" в Черном море, а также ряд инцидентов в данном регионе, в том числе с британским эсминцем Defender.
"По сообщениям, поскольку обе страны блуждают по океанам, Москва заявила, что военные игры в Черном море представляют реальный риск потенциальной эскалации военной напряженности", – указывает автор.
Появление же сразу трех субмарин ВМФ России в Балтийском море следует воспринимать как демонстрацию силы, уверен аналитик по вопросам обороны Х.И. Саттон.
"Это единственные атомные подводные лодки на Балтике. Эти развертывания являются демонстрацией силы как для отечественной, так и для иностранной аудитории", – считает эксперт.
Он добавил, что Россия и ранее посылала свои корабли на торжественные мероприятия в Петербург, однако это первый случай, когда были отправлены сразу три атомные субмарины.
Накануне стало известно, что власти Британии выделили дополнительно £230 млн (свыше 23 млрд руб) на защиту и обслуживание шотландского авиапарка Лоссимут, где базируются патрульные противолодочные самолеты Poseidon (P-8A) ВВС Соединенного Королевства, которые "следят за операциями Владимира Путина". В общем, отслеживают передвижения у берегов Туманного Альбиона проходы российских кораблей, в том числе подлодок.
В свою очередь,
болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в
интервью порталу Dir
заявил, что
инцидент с
приснопамятным британским Defender
в Черном море был "запланированной проверкой готовности России к ответным действиям", а не каком-либо случайностью.
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