Пентагон сокращает численность армии в надежде, что новые технологии увеличат ее боеспособность

Америка может понести сокрушительное поражение в грядущей войне при одновременном ударе со стороны России и Китая, поскольку у нее просто не хватит физических сил и вооружения. Об этом предупреждает соотечественников отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер в своей колонке для Defense News.

По его словам, Минобороны выбрало неверный курс развития вооруженных сил. Руководствуясь принципом "качество превыше количества", Пентагон сокращает численность армии в надежде, что новые технологии увеличат ее боеспособность. В течение 30 лет оборонное ведомство "разрушало, чтобы строить".

В итоге на сегодняшний день Штатам не хватит сил, чтобы отразить нападение равного себе противника на дальних подступах, сдержать ядерный удар и защитить территорию страны, полагает офицер.

"Для предотвращения захвата Тайваня Китаем или вторжения России в страны Балтии американцам потребуются силы, которые могут нанести крупномасштабные высокоточные удары и развить наступление вглубь территории противника в течение нескольких часов", - пишет Ганцингер.

Только авиация – бомбардировщики, истребители пятого поколения и другие системы воздушного боя – способны оперативно реагировать на глобальные вызовы, отметил военный пенсионер.

При этом, подчеркнул он, что со времен холодной войны 66% бомбардировщиков ВВС США отправили в утиль.

"Мощь наших Военно-воздушных сил сегодня составляет половину от той, которая нанесла поражение иракской армии в 1991 году", – указал полковник в отставке.

По его словам, нынешние 140 самолетов B-1, B-2 и B-52 могут совершить 30 ударных вылетов в сутки. В то время, как в период операции по освобождению Кувейта "Буря в пустыне" одни только бомбардировщики B-52 в среднем 50 раз в день отправлялись на задания.

Сейчас этих сил недостаточно для успешной войны с ведущими армиями планеты, уверен эксперт. В случае, если КНР и РФ одновременно ударят по Тайваню и Прибалтике, а войска Пентагона не смогут дать стремительный подавляющий ответ, это окажет разрушительное воздействие на США. Америка будет низведена до уровня второстепенной военной державы, а НАТО и вовсе НАТО развалится, констатировал Ганцингер.

Уменьшение пентагоновских сил увеличивает риск того, что Китай или Россия могут одержать победу в войне с Соединенными Штатами, резюмировал офицер.

В прошлом году полковник в этом же издании опубликовал статью, где раскрыл пять слабых мест, которые сыграют злую шутку с ВВС США в вооруженном противостоянии с РФ или КНР.

