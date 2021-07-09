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Сайт Военно-морских сил Украины был атакован хакером по прозвищу Джокер ДНР. Киберпартизан вломал портал и выложил в Сеть секретные данные с международных учений НАТО и Незалежной Sea Breeze-2021 в Черном море. Об этом взломщик сообщил в своем телеграм-канале.
Хакер отметил, что к сайту было привязано облачное хранилище данных с секретными документами ВМСУ. В частности, он обнаружил списки украинских и иностранных участников завершающихся в субботу, 10 июля, маневров сил Североатлантического блока и москитного флота Незалежной в Черном море.
"Хочу, что б весь мир знал, что каждый, кто будет сотрудничать с Украиной, получит только неприятности и унижения", – пояснил свои действия Джокер ДНР.
Далее он опубликовал скрины раздобытых списков и ссылку на весь архив. Кроме того, киберпартизан выложил видео, как он смог пробраться на сайт украинского морского ведомства.
Портал ВМСУ перестал работать 9 июля. Вместо новостей военного характера появились картинки с изображением известного голливудского киноперсонажа Джокера с подписью: "Взял попользоваться вашим сайтом на время учений".
Ранее болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в интервью порталу Dir сообщил, что инцидент у берегов Крыма, когда британский эсминец Defender, также принимавший участие в учениях Sea Breeze-2021, зашел на три километра вглубь территориальных вод РФ и который был отогнан прочь с помощью стрельбы и бомбометания со стороны российского пограничного катера и Су-24М , был совершенно не случайным.
По его словам, это была
"запланированная проверка готовности России к ответным действиям", причем как в военном плане, так и в политическом.
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