Зарубежные журналисты "рассекретили" слежку подлодки РФ за авианосцем Британии

Зарубежные журналисты "рассекретили" слежку подлодки РФ за авианосцем Британии
Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Минобороны Соединенного Королевства отказалось комментировать заявления СМИ

Российских военных обвинили в слежке за британским авианосцем в Средиземном море. Информацию опубликовало издание The Telegraph.

Как утверждают журналисты, на поиски российской субмарины отправили два вертолета, которые сбросили в воду специальные буи, которые помогают обнаружить подлодки. Такие меры приняли из-за подозрений, что наши военные якобы следят за новым кораблем HMS Queen Elizabeth и его сопровождением. Издание также предположило, что помимо вертолетов британцы задействовали и другие противолодочные средства. Отмечается, что это произошло еще 27 июня.

Между тем в Министерстве обороны страны не захотели обсуждать якобы имевший место инцидент. Тем не менее собеседник издания из ведомства не упустил шанса припугнуть возможного противника и заявил, что для безопасности авианосца и сопровождающих его кораблей приняли жесткие меры. В подробности источник не вдавался.

Напомним, ранее из-за нарушившего российскую границу британского эсминца Defender разгорелся скандал. В РФ назвали произошедшее провокацией. В Лондоне же обвинения отвергли, назвав появление корабля в Черном море мирным проходом.

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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безопасности авианосца и
сопровождающих его кораблей приняли жесткие меры: раздали памперсы и запретили ходить в гальюн
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