Насмешить до смерти: британцы подсказали США способ разделаться с Россией

Насмешить до смерти: британцы подсказали США способ разделаться с Россией
Фото: www.pixabay.com
Секретным оружием могут стать американские бойцы в юбках

Наращивание агрессивной риторики со стороны западных государств все чаще выводит в сферу обсуждений возможную войну между нашей страной и Североатлантическим блоком под руководством США. При этом простые обыватели уверены, что прогнившая изнутри американская армия может только насмешить российских бойцов.

Читатели британского издания Daily Mail активно подключились к обсуждению свежего доклада Пентагона о том, что весьма велика вероятность развязывания ядерной войны. При этом по традиции ответственность за гипотетический конфликт возложена на Москву и Пекин.

Здравомыслящие интернет-пользователи отметили, что такое развитие событий маловероятно. Однако, если страшная трагедия случится, виновата в ней будет новая вашингтонская администрация.

Впрочем, в целом потенциал американцев представляется весьма сомнительным для некоторых жителей западных государств. В Сети напомнили о странных переменах в армии США, где теперь разрешено носить женскую одежду и нужно трепетно следить за гендерной самоидентификацией каждого вояки.

"Когда армия предстанет на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха", – сетуют в Сети.

Читатели британского издания также отметили, что разделаться с натовцами можно очень простым способом. Достаточно обратиться к военным, используя "неправильное местоимение". Этого вполне хватит, чтобы нанести непоправимую душевную травму бойцам и выбить их из строя.

Стоит отметить, что истерия вокруг нашей страны только усиливается. Недавно британцы высмеяли премьер-министра Испании, который очень испугался "злых русских".

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Вплоть до развала: на Украине предрекли России массу новых проблем

В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно

России придется договариваться с ЕС ради сохранения доходов – Силуанов

Размер углеродного налога может быть скорректирован

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1734 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей