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Наращивание агрессивной риторики со стороны западных государств все чаще выводит в сферу обсуждений возможную войну между нашей страной и Североатлантическим блоком под руководством США. При этом простые обыватели уверены, что прогнившая изнутри американская армия может только насмешить российских бойцов.
Читатели британского издания Daily Mail активно подключились к обсуждению свежего доклада Пентагона о том, что весьма велика вероятность развязывания ядерной войны. При этом по традиции ответственность за гипотетический конфликт возложена на Москву и Пекин.
Здравомыслящие интернет-пользователи отметили, что такое развитие событий маловероятно. Однако, если страшная трагедия случится, виновата в ней будет новая вашингтонская администрация.
Впрочем, в целом потенциал американцев представляется весьма сомнительным для некоторых жителей западных государств. В Сети напомнили о странных переменах в армии США, где теперь разрешено носить женскую одежду и нужно трепетно следить за гендерной самоидентификацией каждого вояки.
"Когда армия предстанет на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха", – сетуют в Сети.
Читатели британского издания также отметили, что разделаться с натовцами можно очень простым способом. Достаточно обратиться к военным, используя "неправильное местоимение". Этого вполне хватит, чтобы нанести непоправимую душевную травму бойцам и выбить их из строя.
Стоит отметить, что истерия вокруг нашей страны только усиливается. Недавно британцы высмеяли премьер-министра Испании, который очень испугался "злых русских".
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