Эксперт назвал альянс террористической организацией и напомнил о провокации с британским эсминцем

Политолог из Финляндии Йохан Бекман не исключил, что НАТО может готовиться к провокации в Крыму, которая приведет к жертвам. По его мнению, об этом говорит усиливающаяся антироссийская пропаганда, которую развернули западные СМИ. При этом зарубежные издания публикуют материалы о том, что на полуострове уже якобы ведутся военные действия.



"Я не знаю, что это означает – может быть, они готовятся к этому, поэтому они публикуют такие материалы – это тоже возможно", – цитирует эксперта "Политнавигатор".

Бекман напомнил о нарушившем границы России в Черном море британском эсминце Defender. Это было примером провалившейся провокации Запада, рассчитывавшего спровоцировать военный конфликт, считает он.

Политолог назвал НАТО "террористической организацией", которая представляет наибольшую опасность за всю историю.

"…напомню, что произошло в Югославии, чем занимались там войска НАТО", – подытожил эксперт.

Ранее Бекман рассказывал, что финскую делегацию буквально затравили по возвращении на родину после того, как она представила отчет о мирной жизни в Крыму и отсутствии каких-либо притеснений местного населения.