На учениях Sea Breeze десантника унесло ветром

На учениях Sea Breeze десантника унесло ветром
Фото: Nina Liashonokukrinform /Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Незадачливого парашютиста отыскали украинские пограничники

Неприятность приключилась, когда военный десантировался с вертолета на остров Змеиный. Из-за порыва ветра парашютиста унесло далеко от точки назначения. Пришлось приводниться в Черном море.

На поиски выдвинулись украинские пограничники.

"Катер Морской охраны провел тщательное обследование района",

– говорится в сообщении. Детали происшествия раскрыла погранслужба Незалежной.

Они обнаружили военного в полутора километрах от острова. Спасенного передали медикам. Судя по всему, отделался он легким испугом.

Учения НАТО совместно с государствами-партнерами завершились в субботу, 10 июня.

Ранее стало известно, что сайт ВМС Украины взломал хакер. Он слил в Сеть секретные данные по учениям. Незалежная не упустила возможности обвинить во всем Россию.

Источник: Пограничная служба Украины ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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В результате "легкого испуга" очень сильно загрязнена акватория черного моря.
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