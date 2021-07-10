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Неприятность приключилась, когда военный десантировался с
вертолета на остров Змеиный. Из-за порыва ветра парашютиста унесло далеко от
точки назначения. Пришлось приводниться в Черном море.
На поиски выдвинулись украинские пограничники.
"Катер Морской охраны провел тщательное обследование района",
– говорится в сообщении. Детали происшествия раскрыла погранслужба Незалежной.
Они обнаружили военного в полутора километрах от острова. Спасенного передали медикам. Судя по всему, отделался он легким испугом.
Учения НАТО совместно с государствами-партнерами завершились в субботу, 10 июня.
Ранее стало известно, что сайт ВМС Украины взломал хакер. Он слил в Сеть секретные данные по учениям. Незалежная не упустила возможности обвинить во всем Россию.
В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно
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