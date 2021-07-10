Незадачливого парашютиста отыскали украинские пограничники

Неприятность приключилась, когда военный десантировался с вертолета на остров Змеиный. Из-за порыва ветра парашютиста унесло далеко от точки назначения. Пришлось приводниться в Черном море.



На поиски выдвинулись украинские пограничники.

"Катер Морской охраны провел тщательное обследование района",

– говорится в сообщении. Детали происшествия раскрыла погранслужба Незалежной.

Они обнаружили военного в полутора километрах от острова. Спасенного передали медикам. Судя по всему, отделался он легким испугом.

Учения НАТО совместно с государствами-партнерами завершились в субботу, 10 июня.

Ранее стало известно, что сайт ВМС Украины взломал хакер. Он слил в Сеть секретные данные по учениям. Незалежная не упустила возможности обвинить во всем Россию.