После инцидента в Черном море капитан Defender получил особую награду на Украине

После инцидента в Черном море капитан Defender получил особую награду на Украине
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Учения закончились торжественно

Капитана британского эсминца Винсента Оуэна наградили медалью "Защитник Украины" после прошедших учений НАТО "Си Бриз". Он стал единтсвенным зарубежным военным, представленным к государственной награде на Украине. 

Напомним, британский "Дефендер" под руководством Оуэна в конце июня совершил провокацию в Черном море, проникнув на три километра внутрь государственных границ России. Отгонять его пришлось силами Черноморского флота и военной авиации, открыв предупредительный огонь.

Как пишет "КП в Украине", в воскресенье в Доме офицеров состоялось торжественное закрытие Sea Breeze-2021. Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа наградил Оуэна медалью. Также награду получил начальник регионального управления Морской охраны Олег Костура.

Напомним, учения НАТО закончились 9 июля. В них приняли участие около пяти тысяч моряков, солдат и летчиков. 

Источник: КП в Украине
Роман ИГНАТОВ

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единтсвенным зарубежным военным, представленным к государственной награде на Украине.
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Единственный в мире орден За измену Родине учрежден на Украине и называется "Крест Ивана Мазепы".
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