Американцы могут заставить Москву отказаться от новейшего вооружения из-за ДСНВ

Новый договор СНВ между Россией и США не включает в себя новейшее "супероружие" – ядерные ракеты "Посейдон". На Западе их прозвали "оружием Судного дня". Однако Штаты могут прибегнуть к хитрой уловке, чтобы лишить Москву вооружения, считают журналисты издания The Hill.

По их словам, в новой версии соглашения, которое может быть подписано в 2026 году, будут включены подобные виды вооружения, включая гиперзвуковые ракеты. Также в новой редакции документа должны быть затронуты ядерные вооружения Китая, Ирана, Северной Кореи, Великобритании, Франции, приводит перевод статьи "ПолитРоссия".

Журналисты сделали подобные выводы на основы итогов встречи между российским и американским президентами в Женеве. Они отметили, что во многом саммит очень походил на встречу Рейгана и Горбачева, где лидеры подтвердили приверженность принципу, что победителей в ядерной войне нет.

Они уверены, что США при заключении нового договора с Россией должны действовать жесткого, запретив РФ иметь и разрабатывать собственное супероружие. В противном случае стратегическая мировая стабильность окажется под вопросом.

Напомним, Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ. Документ предполагает ограничение на объем ядерных запасов стран, проверку соблюдения договоренностей в этом вопросе, а также ограничение на наземные и морские ракеты и тяжелые бомбардировщики до 2026 года.