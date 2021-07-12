Хвостовые пушки бомбардировщика Ту-95МС вызвали насмешки на Западе

Хвостовые пушки бомбардировщика Ту-95МС вызвали насмешки на Западе
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
РФ держится за конструкцию военных самолетов, от которой давно отказались США

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС хоть и разработан позже, чем американский B-52 Stratofortress, но использует вооружение времен холодной войны. Так западные военные эксперты прокомментировали видео, обнародованное Минобороны РФ.

Насмешки аналитиков издания The Drive вызвали 23-миллиметровые пушки, размещенные в хвосте самолета, для управления которых требуется стрелок. В статье отмечается, что стратегический турбовинтовой бомбардировщик Ту-95МС "Медведь" (Bear-H) имеет экипаж из семи человек. Шестеро размещаются в носовой части судно, но один – в отдельном отсеке на корме. Его задача – стрелять из двух авиационных пушек, отбиваясь от преследователей сзади.

Американские самолеты тоже когда-то устанавливали пушку для защиты с тыла, только управляющий ею стрелок мог свободно перемещаться из кабины в хвостовую часть. Но потом США потом отказались от этой идеи. Россия же держится за конструкцию 1950х годов.

"Ценность хвостовых орудий, стреляющих обычными боеприпасами, весьма сомнительна для любых боевых задач, которые Ту-95МС может выполнять",

– указывают западные эксперты. Впрочем, они допускают, что сейчас Россия может использовать кормовые пушки "Медведей" для запуска ложных радарных и тепловых снарядов. Такие уже стоят на вооружении Ту-22М3, где хвостовые орудия управляются дистанционно. 

Ранее стало известно, что в России работают над созданием новой гиперзвуковой управляемой ракетой (ГЗУР) для авиации под кодовым именем "Гремлин". Предполагается, что ею смогут оснащать как истребители, так и модернизированные бомбардировщики.

Источник: The Drive
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
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Гость277238
Чтобы жить оружие нужно обязательно, иначе тебя пристрелят.
а стреляют и убивают потому что хотят стрелять и убивать?
почему тогда все друг друга не поубивали если это есть желание априори у каждого человека?
вторя тебе к примеру Убить из за угла
Гость277238
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Гость275694
Статья ни о чём.
Самолёт возрастом полвека, но который может выполнять современные боевые задачи.
современные боевые задачи может выполнить любой камень или дубина.
Гость277238
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игорь
американцы не понимают что ценность любого вооружения сомнительна и бесполезна для жизни
потому что оружие предназначено убивать а не чтобы Жить
Чтобы жить оружие нужно обязательно, иначе тебя пристрелят.
игорь
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американцы не понимают что ценность любого вооружения сомнительна и бесполезна для жизни
потому что оружие предназначено убивать а не чтобы Жить
Гость275694
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Статья ни о чём.
Самолёт возрастом полвека, но который может выполнять современные боевые задачи.
Гость276224
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И что они этим хотели сказать? Типа пулеметная тачанка по небу летит?
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