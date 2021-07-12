РФ держится за конструкцию военных самолетов, от которой давно отказались США

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС хоть и разработан позже, чем американский B-52 Stratofortress, но использует вооружение времен холодной войны. Так западные военные эксперты прокомментировали видео, обнародованное Минобороны РФ.

Насмешки аналитиков издания The Drive вызвали 23-миллиметровые пушки, размещенные в хвосте самолета, для управления которых требуется стрелок. В статье отмечается, что стратегический турбовинтовой бомбардировщик Ту-95МС "Медведь" (Bear-H) имеет экипаж из семи человек. Шестеро размещаются в носовой части судно, но один – в отдельном отсеке на корме. Его задача – стрелять из двух авиационных пушек, отбиваясь от преследователей сзади.

Американские самолеты тоже когда-то устанавливали пушку для защиты с тыла, только управляющий ею стрелок мог свободно перемещаться из кабины в хвостовую часть. Но потом США потом отказались от этой идеи. Россия же держится за конструкцию 1950х годов.

"Ценность хвостовых орудий, стреляющих обычными боеприпасами, весьма сомнительна для любых боевых задач, которые Ту-95МС может выполнять",

– указывают западные эксперты. Впрочем, они допускают, что сейчас Россия может использовать кормовые пушки "Медведей" для запуска ложных радарных и тепловых снарядов. Такие уже стоят на вооружении Ту-22М3, где хвостовые орудия управляются дистанционно.

Ранее стало известно, что в России работают над созданием новой гиперзвуковой управляемой ракетой (ГЗУР) для авиации под кодовым именем "Гремлин". Предполагается, что ею смогут оснащать как истребители, так и модернизированные бомбардировщики.