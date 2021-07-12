Военные флотилии ведущих морских держав делают ставку на новые технологии

США намерены использовать автономные беспилотные морские корабли для операций против России и Китая. Испытания на воде уже ведутся.

Создание беспилотных кораблей разной мощности идет в рамках программы Ghost Fleet Overlord ("Повелитель призрачного флота").

"ВМС США построил для испытаний два опытных судна-призрака Nomad и Ranger водоизмещением около 2 тыс. тонн каждое. Оба совершили автономные плавания на расстояние 8000 км от Мексиканского залива до западного побережья, включая переход через Панамский канал",

– сообщает портал Strategy Page. Авторы отмечают, что на случай экстренных ситуаций на борту кораблей находился экипаж, однако проблем не возникло: 98% времени корабли находились в автономном режиме, ручное управление потребовалось только во время лавирования в оживленном Панамском канале.

Планируется, что в будущем такие автономные суда будут иметь на борту вооружение, которое позволит атаковать флот противника и даже поражать наземные цели. Некоторые такие суда будут оснащены беспилотными летательными аппаратами военного назначения.

Отмечается, что беспилотные морские технологии уже успешно используются в коммерческих перевозках. У военных же были небольшие автономные аппараты, способные находиться в воде долгое время, ожидая команды из центра управления.

В США полагают, что использование таких судов будет полезно в Тихом океане, где растет военная мощь Китая, а также в Балтийском море и северных морях, где главенствует Россия. Это позволит Пентагону выполнять задачи, не рискуя личным составом. Аналогичными разработками занимается и Израиль. По оценке авторов статьи, израильские специалисты достигли уже больших успехов, чем американские, поэтому страны заключили соглашения о сотрудничестве и обмене технологиями.

Ранее западные эксперты признали, что российские достижения в сфере подводного флота вызывают обоснованные опасения в странах НАТО.