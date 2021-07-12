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Британский военный во время учений в американской Калифорнии из-за неполного раскрытия парашюта приземлился на крышу жилого дома и проломил ее, оказавшись в результате на кухне. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Отмечается, что парашютист совершил прыжок из самолета в небе Атаскадеро с высоты 15 тыс футов в ходе упражнения на низкой высоте, известного как Halo, которое используется сотрудниками спецподразделений и диверсантами для секретных миссий на враждебной территории.
Однако все вышло из-под контроля, когда не смог полностью развернуться основной парашют. Тогда военнослужащий раскрыл запасной, но было уже слишком поздно, чтобы он смог достичь назначенной зоны высадки. В результате стремительного падения солдат приземлился примерно в 200 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса.
"На мой взгляд, это действительно чудо. Кто приземляется без парашюта и остается жив?" – рассказала одна из свидетелей инцидента Роуз Мартин, которая обнаружила военного.
Жители городка позвонили в службу 911, увидев, как он падает, прежде чем врезаться в дом.
От удара в черепичной крыше бунгало образовалась огромная дыра, когда солдат провалился через чердак на кухню. Военнослужащий получил незначительные травмы и был доставлен в больницу для лечения.
По данным издания, происшествие случилось еще 6 июля, хозяева в это время дома отсутствовали.
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