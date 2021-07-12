Британский парашютист в ходе учений в США проломил крышу дома и приземлился на кухне

Британский парашютист в ходе учений в США проломил крышу дома и приземлился на кухне
Фото: Wolfgang Minich/ picture alliance/ www.globallookpress.com
Военнослужащий выполнял упражнение по высадке диверсантов на территорию противника

Британский военный во время учений в американской Калифорнии из-за неполного раскрытия парашюта приземлился на крышу жилого дома и проломил ее, оказавшись в результате на кухне. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Отмечается, что парашютист совершил прыжок из самолета в небе Атаскадеро с высоты 15 тыс футов в ходе упражнения на низкой высоте, известного как Halo, которое используется сотрудниками спецподразделений и диверсантами для секретных миссий на враждебной территории.

Однако все вышло из-под контроля, когда не смог полностью развернуться основной парашют. Тогда военнослужащий раскрыл запасной, но было уже слишком поздно, чтобы он смог достичь назначенной зоны высадки. В результате стремительного падения солдат приземлился примерно в 200 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса.

"На мой взгляд, это действительно чудо. Кто приземляется без парашюта и остается жив?" – рассказала одна из свидетелей инцидента Роуз Мартин, которая обнаружила военного.

Жители городка позвонили в службу 911, увидев, как он падает, прежде чем врезаться в дом.

От удара в черепичной крыше бунгало образовалась огромная дыра, когда солдат провалился через чердак на кухню. Военнослужащий получил незначительные травмы и был доставлен в больницу для лечения.

По данным издания, происшествие случилось еще 6 июля, хозяева в это время дома отсутствовали.

На прошлой неделе во время международных маневров НАТО совместно с Незалежной Sea Breeze-2021 украинского парашютиста ветром унесло в Черное море далеко от точки назначения. Солдат ВСУ отделался легким испугом.

Источник: Daily Mail
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость272705
Пожаловаться Ответить
как это его на другую планету не унесло,глядиш и с инопланетянами пообщался бы.
1
новости партнеров

Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США

Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"

Российский рубль спасут китайцы?

Решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1736 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей