Военнослужащий выполнял упражнение по высадке диверсантов на территорию противника

Британский военный во время учений в американской Калифорнии из-за неполного раскрытия парашюта приземлился на крышу жилого дома и проломил ее, оказавшись в результате на кухне. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Отмечается, что парашютист совершил прыжок из самолета в небе Атаскадеро с высоты 15 тыс футов в ходе упражнения на низкой высоте, известного как Halo, которое используется сотрудниками спецподразделений и диверсантами для секретных миссий на враждебной территории.

Однако все вышло из-под контроля, когда не смог полностью развернуться основной парашют. Тогда военнослужащий раскрыл запасной, но было уже слишком поздно, чтобы он смог достичь назначенной зоны высадки. В результате стремительного падения солдат приземлился примерно в 200 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса.

"На мой взгляд, это действительно чудо. Кто приземляется без парашюта и остается жив?" – рассказала одна из свидетелей инцидента Роуз Мартин, которая обнаружила военного.

Жители городка позвонили в службу 911, увидев, как он падает, прежде чем врезаться в дом.

От удара в черепичной крыше бунгало образовалась огромная дыра, когда солдат провалился через чердак на кухню. Военнослужащий получил незначительные травмы и был доставлен в больницу для лечения.

По данным издания, происшествие случилось еще 6 июля, хозяева в это время дома отсутствовали.

На прошлой неделе во время международных маневров НАТО совместно с Незалежной Sea Breeze-2021 украинского парашютиста ветром унесло в Черное море далеко от точки назначения. Солдат ВСУ отделался легким испугом.

