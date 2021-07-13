Россия представит на МАКС-21 новейший боевой самолет - видео

Россия представит на МАКС-21 новейший боевой самолет - видео
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Тизер с ним уже опубликован государственной корпорацией Ростех, пользователи Сети уже ставят на Су-57

На авиашоу МАКС-2021 публике будет представлен новейший военный самолет. Об этом сегодня сообщает госкомпания "Ростех".

Объединенная авиастроительная корпорация продемонстрирует зрителям свою разработку в первый день работы авиасалона. В ОАК уверены, что новейшая боевая крылатая машина вызовет интерес не только в России, но и в других странах мира, в том числе среди прямых конкурентов.

На сайте госкорпорации выложен тизер с тенью самолета, скорее всего, это истребитель. Также "Ростех" разместил видео, на котором мельком можно увидеть отражение машины в воде. Впрочем, компания считает, что любопытные специалисты могут определить "отдельные элементы" новинки. Кроме того,в ролике "скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства проекта".


В сообщение подчеркивается, что презентацию принципиально нового самолета можно будет увидеть и на ютуб-платформе ОАК.

В комментариях пользователи уже кинулись определять, что же это за новинка, подчеркивая правильный ход создателей промо-ролика с сохранением интриги (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Показали наших основных покупателей военной техники. Стойка похожа на су57. На экспорт планировали создать двухместный су57. Ставлю на то, что его и покажут", "Судя по стойкам это лёгкий истребитель", "Однодвигательный стелс истребитель... Скорее всего Сухой.. Миг скорее всего 41ым занят", "Экспортный су57 покажут", "Презентационный ролик огонь. Держите такую планку", "Снимаю шляпу! Неужели беспилотник? В железе или концепт? Вот вы тихушники!", "Ставлю на то, что вертикального взлёта аппарат".

Добавим, выставка МАКС-21 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Источник: Ростех
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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