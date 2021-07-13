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Украинские военные "раскрыли" хитрости и уловки россиян во время их слежки за кораблями НАТО и ВМСУ в ходе западных учений Sea Breeze-2021 в Черном море. Об этом рапортует Государственная пограничная служба Незалежной во вторник, 13 июля.
В сообщении ведомства отмечается, что корабли ЧФ РФ и погранслужбы ФСБ России подходили близко к судам Морской охраны Госпогранслужбы соборной и сопровождали иностранные корабельные тактические группы стран альянса.
Представители ВМСУ обнаружили у российских экипажей угрожающие нотки, когда они по открытым линиям связи объявляли о закрытых районах движения на Черном море якобы при несуществующих сообщениях об этом, курс прохождения кораблей объявлялся опасным, "звучали требования немедленно изменить курс и покинуть район" газовых месторождений.
В качестве примера ухищрений со стороны наших моряков ГПСУ привела действия экипажа патрульного корабля ЧФ РФ "Павла Державина". Ведомство на своем сайте опубликовало видео с соответствующими переговорами. По его данным, "державинцы", дабы оправдать свое пребывание в точке слежения за иностранными военными судами в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовали сигнал "судно, лишенное возможности управляться" (два шара один над другим).
"Но на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь, "вежливые люди" признавали, что поломки у корабля нет и ссылались на ожидание распоряжения "с верху"", – говорится в заявлении представителей ГПСУ.
Насколько представленное видео не смонтировано, приходится только догадываться. Также неизвестно, когда именно оно было снято.
Зато украинские пограничники похвастались, что все "слежки и ухищрения" со стороны российских военных моряков они разоблачили, и план маневров "Си Бриз" выполнен в полном объеме, а наши корабли почему-то остались ни с чем. Международные тактические группы флотов НАТО благополучно вернулись в пункты базирования, "а северные соседи на почтенной дистанции лишь пристально смотрели вслед".
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