Российских моряков обвинили в фейковых предупреждениях на "Си Бриз"

Украинские военные "раскрыли" хитрости и уловки россиян во время их слежки за кораблями НАТО и ВМСУ в ходе западных учений Sea Breeze-2021 в Черном море. Об этом рапортует Государственная пограничная служба Незалежной во вторник, 13 июля.

В сообщении ведомства отмечается, что корабли ЧФ РФ и погранслужбы ФСБ России подходили близко к судам Морской охраны Госпогранслужбы соборной и сопровождали иностранные корабельные тактические группы стран альянса.

Представители ВМСУ обнаружили у российских экипажей угрожающие нотки, когда они по открытым линиям связи объявляли о закрытых районах движения на Черном море якобы при несуществующих сообщениях об этом, курс прохождения кораблей объявлялся опасным, "звучали требования немедленно изменить курс и покинуть район" газовых месторождений.

В качестве примера ухищрений со стороны наших моряков ГПСУ привела действия экипажа патрульного корабля ЧФ РФ "Павла Державина". Ведомство на своем сайте опубликовало видео с соответствующими переговорами. По его данным, "державинцы", дабы оправдать свое пребывание в точке слежения за иностранными военными судами в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовали сигнал "судно, лишенное возможности управляться" (два шара один над другим).

"Но на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь, "вежливые люди" признавали, что поломки у корабля нет и ссылались на ожидание распоряжения "с верху"", – говорится в заявлении представителей ГПСУ.

Насколько представленное видео не смонтировано, приходится только догадываться. Также неизвестно, когда именно оно было снято.

Зато украинские пограничники похвастались, что все "слежки и ухищрения" со стороны российских военных моряков они разоблачили, и план маневров "Си Бриз" выполнен в полном объеме, а наши корабли почему-то остались ни с чем. Международные тактические группы флотов НАТО благополучно вернулись в пункты базирования, "а северные соседи на почтенной дистанции лишь пристально смотрели вслед".

Вероятно, таким бравурным сообщением украинцы пытались поднять дух у британских партнеров, чей эсминец Defender 23 июня в Черном море был со стрельбой выдавлен военными РФ после того, как он зашел на три километра в российские воды в районе крымского мыса Фиолент. Англичан тогда гнали патрульный корвет Черноморского флота "Павел Державин" иСу-24М.

