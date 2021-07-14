В Дании вспомнили опыт Турции в борьбе с нарушившим границу истребителем ВКС РФ

В Дании вспомнили опыт Турции в борьбе с нарушившим границу истребителем ВКС РФ
Фото: MOD Russia/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
Военные и дипломаты Копенгагена не могут помешать Москве поступать по-своему

В 2015 году Турция сбила российский истребитель Су-24, выполнявший задание на территории Сирии. Об этом вспомнили в Дании, рассматривая возможности ответа Королевства на появление в своем небе самолетов ВКС РФ.

По мнению аналитиков издания Berlingske, у Копенгагена нет реальных рычагов влияния на Москву. Об этом свидетельствует тот факт, что она нарушает границы Дании, несмотря на выраженный ей протест.

Так, в 2020 г. российский истребитель залетел в воздушное пространство Дании над островом Борнхольм. Посол РФ в Королевстве был вызван в местный МИД, где ему заявили о недопустимости подобных акций. Впрочем, тогда многие приняли во внимание, что истребитель ВКС РФ случайно нарушил границу, поскольку следовал над Балтийским морем за американским самолетом, который "нырнул" в датское небо.

Однако инцидент, который произошел в июне 2021 года, случайностью не объяснить. Поскольку границу Дании нарушили уже два российских истребителя, и пробыли они на чужой территории две минуты, затем покинули ее, но через полчаса вновь повторили маневр.

По мнению автора статьи, предупреждения, переданные Москве через ее посла, не имеют никакой силы. Он вспомнил, как Анкара не задумываясь сбила российский самолет, едва он приблизился к турецкой границе.

Впрочем, не все в Дании готовы перенимать этот опыт. Так, по мнению главы Центра воздушных операций при академии обороны Дании майора Карстена Маррупа, российские военные, даже нарушив границу, не вели себя агрессивно. Вооруженная атака со стороны Копенгагена поэтому была бы излишне жесткой реакцией. 

Ранее западные эксперты оценили возможности НАТО при гипотетическом противостоянии России в Балтийском регионе.

Источник: Berlingske
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

трепанатор черепов
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СУ-24 тактический бомбардировщик. Во что обошёлся тот демарш Турции в Дании посчитать не желают? И не желают вспомнить куда отправился 17 февраля 2016 г. лётчик сбивший бомбера? Хорошо взлетел. Прямиком к аллаху.
Гость278200
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Понторезы глупые
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