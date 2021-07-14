Мощный гул авиации не остался без внимания жителей северной столицы

Сегодня, 14 июля, в Санкт-Петербурге состоялась репетиция парада, который приурочен ко дню военно-морского флота России. В небе над северной столицей кружили самолеты, которые не на шутку перепугали граждан. Даже тех, кто знал о подготовке.

Как пишет "Фонтанка", улицы Петербурга наполнил мощный гул авиации. Самолеты несколько раз пролетели над центром города.

"Летают истребители средь бела дня! Грохот в небе сильный! Учения?!"

– переживали петербуржцы.

Другие же пожаловались на громкий шум. Из-за рева моторов у некоторых автомобилей даже срабатывала сигнализация, тем самым только ухудшая ситуацию.

В социальных сетях тоже обсудили подготовку к параду: "6 истребителей группой пролетело, от шума аж уши заложило", "Да и не только вертолеты. Что там происходит? Война, парад, праздник?"

Напомним, что ранее Сергей Шойгу рассказал, каким будет парад ВМФ, который состоится 25 июля. По словам министра обороны РФ, он станет самым масштабным за всю новейшую историю.

В торжественном мероприятии примут участие силы всех флотов и флотилий. Также будут задействованы авиация, парусные суда и катера пограничной службы ФСБ. Всего в параде будут задействованы 54 корабля, в том числе суда из Индии, Ирана и Пакистана.