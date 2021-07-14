Пить на жаре даже ради укрепления единства оказались готовы не все западные военнослужащие

На Украине проходят очередные учения НАТО под названием "Казацкая булава". Как объяснили в генштабе ВСУ, такие мероприятия необходимы для "укрепления общих ценностей". А чтобы украинские ценности стали ближе и понятнее западным солдатам, их решили угостить салом с горилкой.

Надо отметить, сало офицеры НАТО попробовали с любопытством. Затем вежливо отметили, что это вкусно. Но как повседневную еду воспринять не смогли: отнесли к категории деликатесов. А вот горилка так и осталась стоять на столах. Возможно, пить крепкие напитки среди дня на жаре – не тот уровень культуры, к которому готовы приобщиться западные военнослужащие.

"Офицеров НАТО в рамках учений ‘Казацкая булава’ пытаются насильно украинизировать салом и горилкой. Украинизации зарубежные партнеры поддаются с трудом",

– прокомментировала ситуацию ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.

Сухопутные военные учения "Казацкая Булава-2021" стартовали в Николаевской области Украины 12 июля. В них принимают участие около 2 тысяч человек, в том числе из Великобритании, Канады, Швеции и США. Маневры продлятся до 24 июля.

Ранее на Украине прошли морские учения НАТО "Си Бриз". Участвовавшие в них западные военнослужащие оказались шокированы едой, которую им выдавали в столовой, и публиковали фото в соцсетях.