Польша закупит у США 250 танков Abrams для защиты от России

Польша закупит у США 250 танков Abrams для защиты от России
Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Варшава с помощью американской техники собралась сдержать "потенциального агрессора"

Польша закупит у США 250 американских новейших танков Abrams. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил министр национальной обороны Республики Мариуш Блащак, пишет Polsatnews.

По его словам, первые поставки машин Вашингтон должен осуществить уже в 2022 году. Госпрограмма, которая также включает в себя транспортные средства поддержки, учебный и логистический пакет, большие запасы боеприпасов, обойдется Варшаве в 23,3 млрд. злотых.

Блащак заметил, что такое количество танков позволит Минобороны создать четыре батальона.

"У нас для вас очень хорошие новости, наша армия в кратчайшие сроки, если все пойдет хорошо, уже в следующем году обогатится большим количеством самых современных на данный момент в мире (...) танков Abrams", – заявил глава правящей партии страны "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, выступая в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

Политик подчеркнул, что это последняя версия танков, которая поступает на вооружение армии США. Данные машины отличаются высокой маневренностью, точностью и эффективностью.

"Значит, мы будет иметь серьезную силу по эту сторону Вислы. Мы следуем принципу, что тот, кто хочет мира, должен готовиться к войне. Что ж, мы хотим мира, но в случае неудачи наша защита будет сильнее", – заметил пан Качиньский.

В свою очередь Блащак указал на тот факт, что современная версия американских Abrams была сконструирована как противовес самым новейшим российским танкам Т-14 "Армата".

"Мы знаем, где находится агрессор, и это наш ответ", – подчеркнул министр.

Он добавил, что закупая американскую технику Варшава реагирует на вызовы, с которыми сталкивается, когда речь идет о международной безопасности. Поэтому задача Польши – "сдержать потенциального агрессора".

При этом пан Блащак не стал уточнять имя этого противника.

Ранее в июле обозреватель издания The National Interest Дэн Гуре в своей статье написал, что закупка Польшей американских танков станет очередным сигналом Кремлю о том, что Варшава сможет отразить "наступление" России с помощью этой техники.

Источник: Polsatnews ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость278474
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А вы говорите Навальный - жулик, учитесь какими кусками надо/можно бюджет рвать!
Вопрос только: "А как на то мамаша Меркель посмотрит?"
Ну, или кто там после неё будет - ведь поляки на шее ЕС уже какой десяток лет сидят,
а тут такой гешефт.
Гость272718
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Берём бюджет Польши - 83 млрд злотых. закупка - 23 млрд. злотых. Больше 25% бюджета только на танки и боеприпасы к ним? )))
Гость272718
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Я вот не понимаю. Все серьёзные аналитики знают на 100% что РФ не планирует и не будет нападать на Польшу. В таком случае здесь две темы. 1) Спонсирование американского ВПК, но вопрос где будет Польша брать деньги за современные Абрамсы. Они очень не дешёвые. Если только это лапша на уши и им отгрузят старьё чтобы не утилизировать. 2) Польшу готовят к наступательной операции. Тогда вопрос - куда планируют наступать - Калининград, Украина, Беларусь?
Гость272589
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Сколько стоят 250 танков АБРАМС? - примерно 6 млн.долл. умножаем на 250 шт. = 1,5 млрд. долл. Не думаю, что 250 шт. снарядов КАЛИБР стоят таких денег. Отсюда вывод - бесполезный металлолом!
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