Варшава с помощью американской техники собралась сдержать "потенциального агрессора"

Польша закупит у США 250 американских новейших танков Abrams. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил министр национальной обороны Республики Мариуш Блащак, пишет Polsatnews.

По его словам, первые поставки машин Вашингтон должен осуществить уже в 2022 году. Госпрограмма, которая также включает в себя транспортные средства поддержки, учебный и логистический пакет, большие запасы боеприпасов, обойдется Варшаве в 23,3 млрд. злотых.

Блащак заметил, что такое количество танков позволит Минобороны создать четыре батальона.

"У нас для вас очень хорошие новости, наша армия в кратчайшие сроки, если все пойдет хорошо, уже в следующем году обогатится большим количеством самых современных на данный момент в мире (...) танков Abrams", – заявил глава правящей партии страны "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, выступая в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

Политик подчеркнул, что это последняя версия танков, которая поступает на вооружение армии США. Данные машины отличаются высокой маневренностью, точностью и эффективностью.

"Значит, мы будет иметь серьезную силу по эту сторону Вислы. Мы следуем принципу, что тот, кто хочет мира, должен готовиться к войне. Что ж, мы хотим мира, но в случае неудачи наша защита будет сильнее", – заметил пан Качиньский.

В свою очередь Блащак указал на тот факт, что современная версия американских Abrams была сконструирована как противовес самым новейшим российским танкам Т-14 "Армата".

"Мы знаем, где находится агрессор, и это наш ответ", – подчеркнул министр.

Он добавил, что закупая американскую технику Варшава реагирует на вызовы, с которыми сталкивается, когда речь идет о международной безопасности. Поэтому задача Польши – "сдержать потенциального агрессора".

При этом пан Блащак не стал уточнять имя этого противника.

Ранее в июле обозреватель издания The National Interest Дэн Гуре в своей статье написал, что закупка Польшей американских танков станет очередным сигналом Кремлю о том, что Варшава сможет отразить "наступление" России с помощью этой техники.

