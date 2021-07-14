Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Польша закупит у США 250 американских новейших танков Abrams. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил министр национальной обороны Республики Мариуш Блащак, пишет Polsatnews.
По его словам, первые поставки машин Вашингтон должен осуществить уже в 2022 году. Госпрограмма, которая также включает в себя транспортные средства поддержки, учебный и логистический пакет, большие запасы боеприпасов, обойдется Варшаве в 23,3 млрд. злотых.
Блащак заметил, что такое количество танков позволит Минобороны создать четыре батальона.
"У нас для вас очень хорошие новости, наша армия в кратчайшие сроки, если все пойдет хорошо, уже в следующем году обогатится большим количеством самых современных на данный момент в мире (...) танков Abrams", – заявил глава правящей партии страны "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, выступая в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады.
Политик подчеркнул, что это последняя версия танков, которая поступает на вооружение армии США. Данные машины отличаются высокой маневренностью, точностью и эффективностью.
"Значит, мы будет иметь серьезную силу по эту сторону Вислы. Мы следуем принципу, что тот, кто хочет мира, должен готовиться к войне. Что ж, мы хотим мира, но в случае неудачи наша защита будет сильнее", – заметил пан Качиньский.
В свою очередь Блащак указал на тот факт, что современная версия американских Abrams была сконструирована как противовес самым новейшим российским танкам Т-14 "Армата".
"Мы знаем, где находится агрессор, и это наш ответ", – подчеркнул министр.
Он добавил, что закупая американскую технику Варшава реагирует на вызовы, с которыми сталкивается, когда речь идет о международной безопасности. Поэтому задача Польши – "сдержать потенциального агрессора".
При этом пан Блащак не стал уточнять имя этого противника.
Ранее в июле
обозреватель издания The National Interest Дэн Гуре
в своей статье написал, что закупка Польшей американских танков станет очередным сигналом Кремлю о том, что Варшава сможет отразить "наступление" России с помощью этой техники.
На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран
Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав
Вопрос только: "А как на то мамаша Меркель посмотрит?"
Ну, или кто там после неё будет - ведь поляки на шее ЕС уже какой десяток лет сидят,
а тут такой гешефт.