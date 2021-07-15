Украинские военные аналитики заподозрили авиаконструкторов в РФ в плагиате

Новинка, которую "Ростех" пообещал представить на МАКС-2021, будет копией американского истребителя F-35 Lightning II. Об этом сообщает специализированное украинское агентство Defense Express.

О том, что Москва покажет авиановинку на Международном авиакосмическом салоне в конце июля, стало известно несколько дней назад. В корпорации "Ростех" рассказали, что новый боевой самолет вызовет интерес как у потенциальных заказчиков, так и прямых конкурентов, однако не стали раскрывать подробностей. Лишь показали видеоролик, на котором мелькает тень самолета и его отражение в воде.

Этой информации оказалось достаточно украинским спецам. Они заявили, что предыдущая модель российских истребителей пятого поколения Су-57 проиграла американскому аналогу F-35 Lightning II по всем статьям. Поэтому сейчас русские спешно делают новый самолет, который "списан" с американца:

"Речь идет о фактическом создании клона F-35 с поправкой на реальные возможности находящегося под санкциями российского ОПК",

– поясняется в статье украинского издания, специализирующегося на военной тематике. По мнению автора, Россия покажет на "домашней" выставке в лучшем случае полноразмерный макет истребителя. "Срок появления реальной машины, если вообще этот проект у кого вызывает интерес, будет составлять десятилетия", – отмечает Defense Express.

МАКС-21 пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Ранее китайские эксперты назвали преимущество Су-57 перед F-35.