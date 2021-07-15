Польский эксперт указал на проблему российских подлодок

Польский эксперт указал на проблему российских подлодок
Фото: US Navy/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
По оценке аналитика, военно-морские разработки Великобритании эффективнее, чем РФ

Миф о превосходстве российского оружия возник из-за того, что в мирное время русские могут безнаказанно подходить к кораблям НАТО, преследовать их самолеты, наводить орудия, не опасаясь вооруженного отпора. В реальных боевых условиях военные РФ не смогли бы приблизиться к противнику и на десятки километров. В этом убежден польский аналитик Максимилиан Дура.

В качестве примера он приводит российскую подводную лодку "Варшавянка". Недавно она подкралась к британскому авианосцу Queen Elizabeth в Средиземном море. Чтобы ее обнаружить, британцам пришлось поднимать в небо авиацию и задействовать другие средства противолодочной обороны.

Но польский автор утверждает, что это просто такой протокол. На самом деле британскому экипажу не было нужды искать "Варшавянку", поскольку она сама бы себя вскоре обнаружила.

"Они действительно тихие, но имеют существенный недостаток – у них отсутствует воздушно-независимая двигательная установка. Это означает, что не реже одного раза в два дня россиянам приходится подниматься наверх. Таким образом, примерный район действия российских подводных лодок известен",

– говорится в статье Defence24. При этом отмечается, что русские-то военные как раз понятия не имеют, где находятся субмарины Королевского флота, поскольку те могут оставаться под водой несколько недель подряд.

Ранее стало известно, что Лондон выделил 230 миллионов фунтов на защиту от российских подлодок.

Источник: Defence24
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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Слышь дебил, у тебя одна подлодка в стране осталась, она не на ходу, месяца два назад спаслась тем что морячки чудом напердели а цистерны главного балласта и её выкинуло на поверхность. И ты чёрт тут че то говорить будешь? Куда ты идешь уже в курсе?
гость
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полский экперд об подводных лодках-----эта такая дык загагулина?!
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