Вашингтон несет репутационные потери, участвуя с Украиной в маневрах в Черном море, но ничего не предприняв для защиты Крыма в 2014 году

США рискуют потерять репутацию надежного партнера и защитника, принимая участие в международных учениях в самом напряженном регионе Европы – в Черном море. Более того, такие действия Вашингтона выглядят провокацией и не идут ему на пользу. Об этом говорится в статье американского колумниста немецкого издания Business Insider Скотта МакКанна, который резко раскритиковал участие Пентагона в маневрах Sea Breeze-2021.

По его мнению, недавние международные учения в Черном море совсем не отвечают интересам США в сфере национальной безопасности, а присутствие на них американцев он счел ненужной и опасной провокацией, "учитывая, что конфликт между Украиной и Россией остается неурегулированным".



Политолог назвал маневры Sea Breeze-2021 контрпродуктивными, поскольку они начались спустя всего неделю после инцидента с эсминцем Defender ВМС Соединенного Королевства у берегов Крыма. Автор статьи отметил, что уже в ходе церемонии открытия учений в Одессе стало ясно – их основная задача заключается в подготовке к войне с Россией.

В данном контексте эксперт напомнил слова командующего ВМС Незалежной Алексея Неижпапы, который назвалSea Breeze "мощным сигналом".

"Стратегическая значимость Украины для Соединенных Штатов переоценена. Она не союзник и не член НАТО – и не должна им быть, а периодическими намеками на грядущее вхождение страны в альянс Вашингтон лишь рискует осложнить урегулирование между Киевом и Москвой", – полагает МакКанн.

По его мнению, то, что происходит в Черном море, не представляет угрозы для нацбезопасности Штатов.

Автор публикации убежден, что репутация американцев рискует сильно пострадать, если Вашингтон и дальше будет преувеличивать свои обязательства перед Киевом. Сторонники таких совместных морских учений считают, что вклад США помогает "сдерживать" Москву, однако этот аргумент не выдерживает никакой критики, подчеркивает эксперт.

"Призванные защитить Украину маневры Sea Breeze проводятся ежегодно. Но Россия все же аннексировала Крым в 2014 году", – заметил МакКанн.

Да, Америка возмутилась, когда полуостров вошел в состав РФ. И совсем не значит, что Штаты должны были вмешаться.

"Однако обещание солидарности США с Украиной кажется пустым обещанием, учитывая низкую вероятность того, что США возьмут на себя обязательство вести войну, чтобы защитить Украину от единственной другой такой ядерной сверхдержавы", – резюмировал автор.

