На Западе боятся молниеносного удара Москвы по Киеву

Увеличивающаяся военная мощь РФ пугает США и их союзников по НАТО. Западные эксперты то и дело делятся с журналистами стратегиями, которым Альянс должен, по их мнению, следовать, чтобы сдержать Москву. Так, свою версию изданию RealClearDefense поведал и генерал ВВС США Филип Бридлав.

Военный считает, что только НАТО под силу сдержать "агрессию" России. Несмотря на то, что наша страна давно отвела войска от границы с Украиной, в США все еще переживают, что Россия в любой момент может ударить по соседней стране.

Беспокоят Бридлава и военные учения России, которые, как он считает, наша страна проводит слишком уж часто. Да и НАТО то и дело приходится поднимать свои самолеты для перехвата российских у воздушных пространств союзников, жалуется генерал США.

В наибольшей потенциальной опасности, по его мнению, находится Прибалтика. Фридлав подчеркнул, что проводить учения в Европе недостаточно для того, чтобы быть уверенным в победе НАТО в случае вооруженного конфликта.

Генерал полагает, что единственный способ "сдержать" Россию – вкладывать деньги в военную сферу. США и НАТО должны выделять больше средства на современное оружие, особенно истребители, как F-35.

США намерены поставлять Европе новые самолеты, но это случится лишь в 2030 году, уточняет РИА ФАН. Фридлав считает, что это слишком поздно. Новые истребители нужно отправлять союзникам уже сейчас, а старые – на мусорку. Только при наличии современного оружия НАТО сможет одержать победу над Россией.