Появилось первое фото новейшего военного истребителя для МАКС-2021

Появилось первое фото новейшего военного истребителя для МАКС-2021
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Россиянам позволили увидеть очертания главной премьеры авиакосмического салона

Предстоящий авиасалон, традиционно проходящий в Жуковском, обещает подарить незабываемые эмоции любителям самолетов. Так, ожидается, что зрителям представят новейший военный самолет. Но уже сейчас "Ростех" позволил узнать, как выглядит воздушное судно.

Госкорпорация опубликовала в "Фейсбуке" первый кадр самолета. На фото машина накрыта черным чехлом. На снимке также красуется шутливая надпись на английском языке, которая переводится как "Хочешь увидеть меня голым?". 

О новинке на МАКС-2021 стало известно в начале июля. Однако "Ростех" не стал раскрывать подробности того, каким будет самолет.

Эксперт Олег Пантелеев предположил в разговоре с РИА "Новости", что речь идет о легком тактическом истребителе пятого поколения. У самолета, вероятно, большая боевая нагрузка, а также современные средства авиационного поражения. Машина явно будет малозаметной – об этом свидетельствует V-образное оперение и контур крыла. 

Впрочем, у простых россиян была версия, что зрителям представят однодвигательный истребитель или экспортный Су-57.

Международный авиасалон пройдет в этом году в 15-й раз. Стартует мероприятие 20 июля и продлится пять дней. 

Полина ИВАНОВА

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