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Страны НАТО с 16 по 29 июля проведут учения "Быстрый меч" в Литве неподалеку от границы с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил прибалтийской Республики.
Маневры пройдут в Швенченском районе на полигоне в городе Пабраде. Впервые в истории литовских военных учений в них будет участвовать штаб 10-й бронетанковой дивизии ВС Германии в качестве союзника Республики по альянсу.
В ходе маневров 12-я танковая бригада Бундесвера, а также 37-я бригада бронепехоты, 23-я бригада горных пехотинцев и бригада мотопехоты Литвы "Железный волк" отработают планирование и командование совместными оборонительными операциями.
"Сценарий учений призван научить военнослужащих отражать гибридные угрозы и проводить высокоинтенсивные операции коллективной защиты", – говорится в сообщении.
Отмечается, ежегодные маневры "Быстрый меч" впервые были перенесены с зимы на лето из-за пандемии коронавируса. Во время этих учений Литва оказывает поддержку в качестве принимающей стороны – логистику, снабжение, процедуры закупок, транспортировку, питание и другие услуги.
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