В Литве впервые состояться маневры при участии танковой бригады Бундесвера

Страны НАТО с 16 по 29 июля проведут учения "Быстрый меч" в Литве неподалеку от границы с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил прибалтийской Республики.

Маневры пройдут в Швенченском районе на полигоне в городе Пабраде. Впервые в истории литовских военных учений в них будет участвовать штаб 10-й бронетанковой дивизии ВС Германии в качестве союзника Республики по альянсу.

В ходе маневров 12-я танковая бригада Бундесвера, а также 37-я бригада бронепехоты, 23-я бригада горных пехотинцев и бригада мотопехоты Литвы "Железный волк" отработают планирование и командование совместными оборонительными операциями.

"Сценарий учений призван научить военнослужащих отражать гибридные угрозы и проводить высокоинтенсивные операции коллективной защиты", – говорится в сообщении.

Отмечается, ежегодные маневры "Быстрый меч" впервые были перенесены с зимы на лето из-за пандемии коронавируса. Во время этих учений Литва оказывает поддержку в качестве принимающей стороны – логистику, снабжение, процедуры закупок, транспортировку, питание и другие услуги.

Ранее американский политический эксперт Скотт МакКанн написал аналитическую статью в немецком издании Business Insider, где жестко раскритиковал США за участие кораблей Пентагона в морских учениях Sea Breeze-2021 в Черном море, который сейчас является самым напряженным регионом в Европе. Политолог полагает, что действия Вашингтона выглядят провокацией и не идут ему на пользу. Особенно в свете скандала с британским эсминцем Defender у берегов российского Крыма.

