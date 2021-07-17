Секретные документы о британском танке выложили в Сеть

Секретные документы о британском танке выложили в Сеть
Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сведения обнародовали из-за компьютерной игры

Поклонник игры War Thunder решил в качестве аргумента в споре с разработчиками слить в интернет засекреченную информацию о танке Challenger 2. Боевая машина есть в игре, а геймер был недоволен тем, как она прорисована. Чтобы указать на ошибки, он просто выложил на игровой форум части инструкции по техобслуживанию танка.

Интересно, что пользователь заявил, будто является командиром такого танка. Судя по его словам, он служит в Королевском танковом полку.

На выдержках из пособия, которые геймер выставил на всеобщее обозрение, было отмечено, что гриф "Секретно" снят. Однако на деле это оказалось не так. Разработчики игры связались с британским минобороны. В военном ведомстве заявили, что эти документы все еще секретны. Кстати, представители компании, выпустившей игру, отметили, что подобные случаи с такого рода информацией нередки на форуме.

Понесет ли геймер наказание за слив информации, пока не известно.

Ранее британцы сравнили этот танк с российской "Арматой". Результаты их опечалили.

Источник: UK Defence Journal ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость275331
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вот такие они танкисты из великобритании
заслужил стакан вискаря и кружак пивасика на запивон
1
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