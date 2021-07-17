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Во время переговоров в Женеве Владимир Путин предлагал
американскому коллеге Джо Байдену объединить усилия относительно ситуации в
Афганистане.
Так, президент РФ указал, что можно использовать военные базы, расположенные в Киргизии и Таджикистане. Обмен информацией мог бы помочь контролировать обстановку. Предлагалось для этого использовать дроны на наших базах. О предполагаемом предложении Путина стало известно "Коммерсанту".
Как сообщает издание, один из источников, раскрывших эту информацию, заявил, что Байден согласился бы, однако у них другие цели. Поэтому ответа на предложение американская сторона пока не дала.
При этом ни в США, ни в России эти данные официально не подтвердили.
Напомним, американские войска спешно покидают Афганистан. Военные даже не забирают свое имущество, включая оружие. Об этом ранее говорил глава российского МИД Сергей Лавров.
О возможных опасных последствиях вывода войск США заявил экс-сенатор Франц Клинцевич. Он предупредил, что в Россию на фоне происходящего могут хлынуть беженцы. Подробнее – в нашем материале.
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