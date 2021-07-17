Путин предлагал Байдену договориться по Афганистану – СМИ

Путин предлагал Байдену договориться по Афганистану – СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Российский лидер хотел скоординировать действия двух стран

Во время переговоров в Женеве Владимир Путин предлагал американскому коллеге Джо Байдену объединить усилия относительно ситуации в Афганистане.

Так, президент РФ указал, что можно использовать военные базы, расположенные в Киргизии и Таджикистане. Обмен информацией мог бы помочь контролировать обстановку. Предлагалось для этого использовать дроны на наших базах. О предполагаемом предложении Путина стало известно "Коммерсанту".

Как сообщает издание, один из источников, раскрывших эту информацию, заявил, что Байден согласился бы, однако у них другие цели. Поэтому ответа на предложение американская сторона пока не дала.

При этом ни в США, ни в России эти данные официально не подтвердили.

Напомним, американские войска спешно покидают Афганистан. Военные даже не забирают свое имущество, включая оружие. Об этом ранее говорил глава российского МИД Сергей Лавров.

О возможных опасных последствиях вывода войск США заявил экс-сенатор Франц Клинцевич. Он предупредил, что в Россию на фоне происходящего могут хлынуть беженцы. Подробнее – в нашем материале.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Меркель после встречи с Байденом пригрозила России из-за транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву

Дания разрешила Польше строить трубопровод для отказа от российского газа

Местные зоозащитники не обнаружили угрозы для жизни мушловок и летучих мышей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1746 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей