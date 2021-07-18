США намерены шпионить за Россией в космосе с помощью Британии

США намерены шпионить за Россией в космосе с помощью Британии
Фото: KUDSVERCHKOV/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Первый объект слежки собрались запустить в работу уже через четыре года

Американские журналисты выяснили, что Вашингтон собрался построить в Великобритании шпионскую базу. Объект нужен США для того, чтобы следить за попытками России и Китая вывести из строя какой-нибудь их спутник. Зачем Москве или Пекину это делать, при этом не поясняется. 

Sky News пишет, что современные технологии делают возможным распознать даже маленький объект, который находится вдалеке – до 36 тысяч километров. 

Сотрудники космических сил США отметили, что речь идет о трех радиолокационных базах. Одна будет построена в Шотландии, другая появится на юге Англии, по одной американцы надеются возвести в Техасе и Австралии. 

Джек Уокер, подполковник США, оправдал эту затею тем, что США нужно контролировать угрозы для их систем на геостационарной орбите. Главный маршал авиации сэр Майк Вигстон, глава Воздушных сил Королевства, подчеркнул, что некоторые страны разрабатывают лазерные технологии, которые могли бы ударить по цели с Земли на орбите и даже чужие спутники. По его словам, у России и Китая есть возможности вывести из строя спутники, которые нужны людям в повседневной жизни. 

Источник: Sky News
Полина ИВАНОВА

Ответить:

крым наш
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Гость274312
А что можно узнат от руских??? Как они занимаются инцестом ????
Накатил боярышника?
Гость274312
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А что можно узнат от руских??? Как они занимаются инцестом ????
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