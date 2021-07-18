Эксперты оценили план США по захвату Донецка

Эксперты оценили план США по захвату Донецка
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Штурм города вполне мог удастся, считают специалисты

Миахил Саакашвили ранее рассказал о том, что представитель ЦРУ в 2014-м убеждал Киев начать штурм главного города Донбасса. В ДНР оценили слова Саакашвили о плане ЦРУ по захвату Донецка в 2014 году. 

Так, замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин признался, что не знал о подобном плане, но отметил, что он вполне мог существовать. По его мнению, в 2014-м захватить Донецк удалось бы. В то время ДНР еще была слаба, у самопровозглашенной республики не было центрального руководства Вооруженными силами – люди оборонялись как могли. У Киева была возможность штурмовать город.

Басурин в разговоре с "Комсомольской правдой" предположил, что только избранный президент Петр Порошенко никак не отреагировал на советы ЦРУ, потому что испугался крови. 

Вероятно, бывший глава Украины полагал, что самопровозглашенные республики в конечном итоге сами вернуться в состав страны. 

Депутат парламента ДНР Владислав Бриг также не исключает того, что у американцев был подобный план, о котором рассказал Саакашвили. В то время, когда активно шли бои, это было вполне реально. Однако, чтобы реализовать такой план, нужна была тщательная артиллерийская подготовка. К тому же, было бы много жертв, что вызвало бы переполох в мировом сообществе, передает "Взгляд". 

Ранее Саакашвили не только рассказал украинскому телеканалу о плане ЦРУ, но и признался, что надеется – Украина расширится до Кавказа. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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