Международный авиасалон стартует в Жуковском 20 июля. Самой ожидаемой премьерой станет новый российский истребитель. В Сети 18 июля впервые появились кадры самолета.

Так, фото воздушного судна без чехла выложил в "Твиттер" китайский военный исследователь и репортер, который публикуется под ником Rupprecht_A.

Here it is the Sukhoi LTS "CheckMate"



(Images via @Сообщений / Paralay-Forum) pic.twitter.com/xKhyGS8lsM