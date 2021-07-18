В Сеть слили кадры нового истребителя Су-75 для МАКС-2021, которому в США уже дали "жуткое" прозвище

В Сеть слили кадры нового истребителя Су-75 для МАКС-2021, которому в США уже дали "жуткое" прозвище
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Снимки сделали в закрытом ангаре

Международный авиасалон стартует в Жуковском 20 июля. Самой ожидаемой премьерой станет новый российский истребитель. В Сети 18 июля впервые появились кадры самолета. 

Так, фото воздушного судна без чехла выложил в "Твиттер" китайский военный исследователь и репортер, который публикуется под ником Rupprecht_A.

Также видео с эксклюзивными кадрами появилось в телеграм-канале "Война История Оружие". 

Как поясняет "Российская газета", кадры сделаны в закрытом ангаре, где самолет готовят к премьере. Воздушное судно своей раскраской напоминает Су-57. Однако на борту виден номер 75, что может говорить о том, что самолет получил название Су-75. 

Видео и фото позволили также рассмотреть детали загадочного самолета. Так, стало понятно, что сопло единственного двигателя находится в фюзеляже. Издание отмечает, что, вероятно, вместе с самолетом представят и его вооружение. 

К слову, американское издание Defence Blog сообщило со ссылкой на источники, что в американской разведке самолету, о котором пока мало что известно, дали "жуткое" прозвище – "Крикун".

Источник: "Российская газета"
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость279887
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Гость274841
А что, СУ-57 уже устарел ?
Да. Теперь нужен новый су. Су - шняк :)))))
Гость280068
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Гость280055
А почему не су-100000075? Вяличие скрепное так и прет.
вот и назовите так надувные самолеты которые пока не подарили но подарят когда закончится гарантийн срок на службе наты
укрепите свое вяличие свинолюди,на парадах будите носить на поясе
Гость280067
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Гость280055
А почему не су-100000075? Вяличие скрепное так и прет.
вот и назовите так надувные самолеты которые пока не подарили но подарят когда закончится гарантийн срок на службе наты
укрепите свое вяличие свинолюди,на парадах будите носить на поясе
Гость274841
Пожаловаться Ответить
А что, СУ-57 уже устарел ?
Гость280055
Пожаловаться Ответить
А почему не су-100000075? Вяличие скрепное так и прет.
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