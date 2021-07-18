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Международный авиасалон стартует в Жуковском 20 июля. Самой ожидаемой премьерой станет новый российский истребитель. В Сети 18 июля впервые появились кадры самолета.
Так, фото воздушного судна без чехла выложил в "Твиттер" китайский военный исследователь и репортер, который публикуется под ником Rupprecht_A.
Here it is the Sukhoi LTS "CheckMate"— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) July 18, 2021
(Images via @Сообщений / Paralay-Forum) pic.twitter.com/xKhyGS8lsM
Также видео с эксклюзивными кадрами появилось в телеграм-канале "Война История Оружие".
Как поясняет "Российская газета", кадры сделаны в закрытом ангаре, где самолет готовят к премьере. Воздушное судно своей раскраской напоминает Су-57. Однако на борту виден номер 75, что может говорить о том, что самолет получил название Су-75.
Видео и фото позволили также рассмотреть детали загадочного самолета. Так, стало понятно, что сопло единственного двигателя находится в фюзеляже. Издание отмечает, что, вероятно, вместе с самолетом представят и его вооружение.
К слову, американское издание Defence Blog сообщило со ссылкой на источники, что в американской разведке самолету, о котором пока мало что известно, дали "жуткое" прозвище – "Крикун".
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