Разработчиком боевой машины стала компания "Сухой"

"Ростех" продолжает интриговать любителей авиации. В Сети появилось видео с новейшим российским истребителем, который будет презентован на предстоящем авиасалоне, который стартует в Жуковском 20 июля.

Однако разработчики не стали раскрывать все карты. На официальном ютуб-канале госкорпрации появилось видео, в котором показан контуры истребителя и его панель приборов и механизм управления. Также стало известно, что стал разработчиком самолета – компания "Сухой", уточняет RT.

По сюжету, несколько мужчин в разных уголках мира получают сообщение, после которого сразу же вылетают на аэродром, на котором перед ними предстает принципиально новая боевая машина.

Юбилейный 15-й авиасалон продлится до 25 июля, уточняет телеканал "360". О том, что новинка будет презентована на МАКСе стало известно еще в начале месяца. Позже в СМИ появилась информация, что планируется презентовать тактический истребитель пятого поколения. Также выяснилось, что это будет первая российская боевая машина, сделанная с применением технологий малозаметности.



