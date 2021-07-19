Новейший российский истребитель показали на видео

Новейший российский истребитель показали на видео
Кадр youtube.com
Разработчиком боевой машины стала компания "Сухой"

"Ростех" продолжает интриговать любителей авиации. В Сети появилось видео с новейшим российским истребителем, который будет презентован на предстоящем авиасалоне, который стартует в Жуковском 20 июля. 

Однако разработчики не стали раскрывать все карты. На официальном ютуб-канале госкорпрации появилось видео, в котором показан контуры истребителя и его панель приборов и механизм управления. Также стало известно, что стал разработчиком самолета – компания "Сухой", уточняет RT.

 По сюжету, несколько мужчин в разных уголках мира получают сообщение, после которого сразу же вылетают на аэродром, на котором перед ними предстает принципиально новая боевая машина. 

Юбилейный 15-й авиасалон продлится до 25 июля, уточняет телеканал "360". О том, что новинка будет презентована на МАКСе стало известно еще в начале месяца. Позже в СМИ появилась информация, что планируется презентовать тактический истребитель пятого поколения. Также выяснилось, что это будет первая российская боевая машина, сделанная с применением технологий малозаметности. 


Источник: "Ютуб"
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
Гость279887
Вжжжжжжжжж - гремят пропеллера новейшего российского истребителя
пуканы рвутся у хохлов!
Гость279887
Пожаловаться Ответить
Вжжжжжжжжж - гремят пропеллера новейшего российского истребителя
1
новости партнеров

СБУ "обязала" Шойгу явиться в Мариуполь

Украинские правоохранители отвели министру обороны России два дня

Путин предлагал Байдену договориться по Афганистану – СМИ

Российский лидер хотел скоординировать действия двух стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1747 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей