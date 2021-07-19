Пользователи признались, что с нетерпением ждут официальную презентацию

Накануне в Сети появилось видео, в котором был показан российский истребитель, который, по словам самих разработчиков, станет принципиально новым военным самолетом. "Ростех" не стал раскрывать все карты, показав лишь контуры боевой машины, тем самым еще больше подогрев интерес любителей авиации. Но даже этого хватило, что пользователи Сети пришли в восторг.

В комментариях к анонсу отметились не только российские граждане, но и иностранцы, которые признались, что не могут дождаться презентации, которая состоится на традиционном авиасалоне МАКС-2021, который пройдет уже в 15-й раз.

"Я больше могу терпеть интригу и хочу видеть этого бойца. Привет из Перу, Южной Америки", "Не могу дождаться завтрашнего дня. Больших успехов "Ростеху", "Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции",

– написали иностранцы.

К слову, реакция россиян была не менее бурной. Многие оценили и саму задумку ролика, в котором граждане ОАЭ, Индии, Аргентины, Вьетнама получают сообщение, после которого спешат на аэродром, чтобы увидеть новую боевую машину.

"Анонс зачетный! Наконец-то нормально начали рекламировать свои изделия!", "Вот это интрига! Вот это мощно! Как же мы ждем эту птичку! Мурашки по коже", "Сильно",

– отреагировали пользователи.

Авиасалон откроется завтра, 20 июля, в Жуковском, уточняет телеканал "360". Он продлится 5 дней.

Ранее стало известно, что разработчиком самолета стала компания "Сухой".