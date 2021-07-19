"Отличная работа": иностранцы пришли в восторг от нового российского истребителя

"Отличная работа": иностранцы пришли в восторг от нового российского истребителя
Кадр youtube.com
Пользователи признались, что с нетерпением ждут официальную презентацию

Накануне в Сети появилось видео, в котором был показан российский истребитель, который, по словам самих разработчиков, станет принципиально новым военным самолетом. "Ростех" не стал раскрывать все карты, показав лишь контуры боевой машины, тем самым еще больше подогрев интерес любителей авиации. Но даже этого хватило, что пользователи Сети пришли в восторг. 

В комментариях к анонсу отметились не только российские граждане, но и иностранцы, которые признались, что не могут дождаться презентации, которая состоится на традиционном авиасалоне МАКС-2021, который пройдет уже в 15-й раз. 

"Я больше могу терпеть интригу и хочу видеть этого бойца. Привет из Перу, Южной Америки", "Не могу дождаться завтрашнего дня. Больших успехов "Ростеху", "Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции", 

– написали иностранцы. 

К слову, реакция россиян была не менее бурной. Многие оценили и саму задумку ролика, в котором граждане ОАЭ, Индии, Аргентины, Вьетнама получают сообщение, после которого спешат на аэродром, чтобы увидеть новую боевую машину. 

"Анонс зачетный! Наконец-то нормально начали рекламировать свои изделия!", "Вот это интрига! Вот это мощно! Как же мы ждем эту птичку! Мурашки по коже", "Сильно", 

– отреагировали пользователи. 

Авиасалон откроется завтра, 20 июля, в Жуковском, уточняет телеканал "360". Он продлится 5 дней. 

Ранее стало известно, что разработчиком самолета стала компания "Сухой". 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
приятно НО если он будет и роботом то еще ПРИЯТНЕЕ
в тройке СУ 57 Охотником и им - мир станет во всей Вселенной РУССКИМ
1
новости партнеров

СБУ "обязала" Шойгу явиться в Мариуполь

Украинские правоохранители отвели министру обороны России два дня

Путин предлагал Байдену договориться по Афганистану – СМИ

Российский лидер хотел скоординировать действия двух стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1747 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей