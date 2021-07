Успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" по наземной цели, которые сегодня продемонстрировала пресс-служба Минобороны РФ, вызвали шквал комментариев в соцсетях. Зарубежные и отечественные пользователи интернета увидели в данных стрельбах конец эпохи авианосцев и новую головную боль для Пентагона.

Ранее сегодня российское оборонное ведомство сообщило о важных испытаниях в Заполярье. Там головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" из Белого моря по мишени в Баренцевом.

Ракета преодолела более 350 км, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились, отметили в Минобороны.

Ожидается, что "Цирконами" будут оснащены не только надводные корабли, но и атомные подлодки.

🇷🇺#Russian #Navy BREAKING! ⚠️The Admiral Gorshkov frigate has successfully test-fired the Tsirkon hypersonic missile against a surface target at the range of over 350 km and the flight speed reached 7 Mach. pic.twitter.com/bnVckrHaw0