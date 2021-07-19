Новейшее оружие РФ делает все современные системы ПВО бесполезными

Успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" по наземной цели, которые сегодня продемонстрировала пресс-служба Минобороны РФ, вызвали шквал комментариев в соцсетях. Зарубежные и отечественные пользователи интернета увидели в данных стрельбах конец эпохи авианосцев и новую головную боль для Пентагона.

Ранее сегодня российское оборонное ведомство сообщило о важных испытаниях в Заполярье. Там головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" из Белого моря по мишени в Баренцевом.

#Видео Продолжаются летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты #Циркон. В акватории Белого моря фрегат #АдмиралГоршков выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря https://t.co/olmWB2oCUo#ПускиРакет #ОружиеРоссии pic.twitter.com/AmaNjogZBZ — Минобороны России (@mod_russia) July 19, 2021

Ракета преодолела более 350 км, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились, отметили в Минобороны.

Ожидается, что "Цирконами" будут оснащены не только надводные корабли, но и атомные подлодки.

🇷🇺#Russian #Navy BREAKING! ⚠️The Admiral Gorshkov frigate has successfully test-fired the Tsirkon hypersonic missile against a surface target at the range of over 350 km and the flight speed reached 7 Mach. pic.twitter.com/bnVckrHaw0 — Capt(N) (@Capt_Navy) July 19, 2021

"Впечатляюще выглядит, если он попал в цель", – написал Paul Allen, реагируя на запуск российской гиперзвуковой ракеты.

"Это все. Эпоха авианосцев подошла к концу, теперь их можно использовать только против стран третьего мира", – считает Avroveks.

"Американцы плачут", – заметил Patrick K.

"Добро пожаловать в эпоху гиперзвуковых ракет противоракетной обороны", – высказал мнение Ain'tYoType.

Некоторые пользователи констатировали, что против новейшего российского оружия практически нет защиты.

"На такой скорости современные системы ПВО бесполезны", – убежден Hoje no Mundo Militar.

"Вероятно, сейчас не существует оружия самообороны, которое в состоянии уничтожить его. Это только вопрос времени", – написал Marcelo Amaral.

А что здесь делаем мы? Мы все больше отстаем", – резюмировал Valter Filho.

"Поздравляю Путина", – отреагировал Thiago Maciel.

JenSen Yermi также был весьма краток от увиденного пуска "Циркона": "Еще одна головная боль для Вооруженных сил США".

"Это одна из вещей, которые сделал Путин в ответ на продвижение НАТО на восток. Невозможно перехватить ракету на такой скорости. Игра почти окончена!" – пришел к выводуSeeji Sundarakshan.

Добавим, впервые о разработке "Циркона" президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в начале 2019 года. Тогда ряд западных СМИ, политиков и экспертов сочли заявление главы государства фейком.

