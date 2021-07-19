Иностранцы назвали новой головной болью для США испытания российского "Циркона"

Иностранцы назвали новой головной болью для США испытания российского "Циркона"
Кадр youtube.com
Новейшее оружие РФ делает все современные системы ПВО бесполезными

Успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" по наземной цели, которые сегодня продемонстрировала пресс-служба Минобороны РФ, вызвали шквал комментариев в соцсетях. Зарубежные и отечественные пользователи интернета увидели в данных стрельбах конец эпохи авианосцев и новую головную боль для Пентагона.

Ранее сегодня российское оборонное ведомство сообщило о важных испытаниях в Заполярье. Там головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" из Белого моря по мишени в Баренцевом.

Ракета преодолела более 350 км, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились, отметили в Минобороны.

Ожидается, что "Цирконами" будут оснащены не только надводные корабли, но и атомные подлодки.


"Впечатляюще выглядит, если он попал в цель", – написал Paul Allen, реагируя на запуск российской гиперзвуковой ракеты.

"Это все. Эпоха авианосцев подошла к концу, теперь их можно использовать только против стран третьего мира", – считает Avroveks.

"Американцы плачут", – заметил Patrick K.

"Добро пожаловать в эпоху гиперзвуковых ракет противоракетной обороны", – высказал мнение Ain'tYoType.

Некоторые пользователи констатировали, что против новейшего российского оружия практически нет защиты.

"На такой скорости современные системы ПВО бесполезны", – убежден Hoje no Mundo Militar.

"Вероятно, сейчас не существует оружия самообороны, которое в состоянии уничтожить его. Это только вопрос времени", – написал Marcelo Amaral.

А что здесь делаем мы? Мы все больше отстаем", – резюмировал Valter Filho.

"Поздравляю Путина", – отреагировал Thiago Maciel.

JenSen Yermi также был весьма краток от увиденного пуска "Циркона": "Еще одна головная боль для Вооруженных сил США".

"Это одна из вещей, которые сделал Путин в ответ на продвижение НАТО на восток. Невозможно перехватить ракету на такой скорости. Игра почти окончена!" – пришел к выводуSeeji Sundarakshan.

Добавим, впервые о разработке "Циркона" президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в начале 2019 года. Тогда ряд западных СМИ, политиков и экспертов сочли заявление главы государства фейком.

Источник: Твиттер
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость280082
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Обычно открыто рекламируют продукт вчерашний для страны производителя, а чего уже есть о чём пока не знаем :-)
Гость274304
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052-й
Красиво!!! Но бактериологические лаборатории америкосов вокруг РФ никто не отменял, и это - угроза не слабее Цирконов. Что там внутри, кто знает. Радует только, пожалуй, что все они, в любом случае, "просто сдохнут, не успев порадоваться".
первые просто сдохнут те, кто эти лаборатории у себя разместил
причем от лабораторий и сдохнут
Гость.
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052-й
Красиво!!! Но бактериологические лаборатории америкосов вокруг РФ никто не отменял, и это - угроза не слабее Цирконов. Что там внутри, кто знает. Радует только, пожалуй, что все они, в любом случае, "просто сдохнут, не успев порадоваться".
У тебя паранойя?
052-й
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Красиво!!! Но бактериологические лаборатории америкосов вокруг РФ никто не отменял, и это - угроза не слабее Цирконов. Что там внутри, кто знает. Радует только, пожалуй, что все они, в любом случае, "просто сдохнут, не успев порадоваться".
Гость280546
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Генерал А. Лебедь: "Летящий лом не остановить."
гость
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Дык,как великалепно,царственно ходит---умеют делать когда захотят,не что дипендер------10 000 футов под килем!
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