Таинственная деталь российского истребителя заинтриговала эксперта из США

Таинственная деталь российского истребителя заинтриговала эксперта из США
Фото: Ольга Соколова/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Зарубежные специалисты тщательно исследуют нашу новую боевую машину

Вскоре общественность сможет насладиться видом новенького российского стелс-истребителя. Торжественная презентация состоится уже завтра, 20 июля. Однако ранее компания-разработчик "Ростех" уже обнародовала кадры, которые приоткрыли завесу тайны над внешним видом боевой машины. Эти снимки поставили в тупик известного американского эксперта Тайлера Роговея.

Новейшая крылатая машина захватила все внимание американского эксперта. Судя по всему, специалист с лупой осматривал доступные снимки российского истребителя. Он подробно описал многие нововведения, которые опытные конструкторы реализовали в мощной боевой машине.

Однако больше всего Роговея заинтересовала хвостовая часть истребителя. Именитый специалист обратил внимание на выступы, которые расположены в задней части крылатой машины. Их предназначение осталось для американца загадкой. Эксперт поделился своими предположениями, однако дать окончательный ответ, что же такое российские умельцы разместили в хвосте самолета, американец не смог.

По мнению Роговея, таинственные выступы могут быть узкоспециализированными сенсорами либо хвостовыми приводами. Впрочем, оба эти варианта не кажутся эксперту соответствующими реальности. Американец убежден, что наши спецы снабдили самолет новой "фишкой", которую зарубежным специалистам еще только предстоит узнать. Своими размышлениями американец поделился на страницах издания The Drive.

Источник: The Drive ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость ольга
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мы учим летать самолеты
мы учим их страх побеждать
такая у нас работа
учить самолеты летать...
Гость летать
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мы учим летать самолеты
Гость276224
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Помнится,когда в советское время появился миномет-гаубица "Нона" на базе БМД,эксперты из США тоже думали,что небольшой наплыв на башне-это какой-то секретный локатор.А оказалось-просто в башню не влез прицел и конструкторы для него сделали круглый наплыв,сильно заметный снаружи башни.Скорее всего и на на этом самолете в тех выступах ничего секретного не окажется.
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