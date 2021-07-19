Зарубежные специалисты тщательно исследуют нашу новую боевую машину

Вскоре общественность сможет насладиться видом новенького российского стелс-истребителя. Торжественная презентация состоится уже завтра, 20 июля. Однако ранее компания-разработчик "Ростех" уже обнародовала кадры, которые приоткрыли завесу тайны над внешним видом боевой машины. Эти снимки поставили в тупик известного американского эксперта Тайлера Роговея.



Новейшая крылатая машина захватила все внимание американского эксперта. Судя по всему, специалист с лупой осматривал доступные снимки российского истребителя. Он подробно описал многие нововведения, которые опытные конструкторы реализовали в мощной боевой машине.

Однако больше всего Роговея заинтересовала хвостовая часть истребителя. Именитый специалист обратил внимание на выступы, которые расположены в задней части крылатой машины. Их предназначение осталось для американца загадкой. Эксперт поделился своими предположениями, однако дать окончательный ответ, что же такое российские умельцы разместили в хвосте самолета, американец не смог.

По мнению Роговея, таинственные выступы могут быть узкоспециализированными сенсорами либо хвостовыми приводами. Впрочем, оба эти варианта не кажутся эксперту соответствующими реальности. Американец убежден, что наши спецы снабдили самолет новой "фишкой", которую зарубежным специалистам еще только предстоит узнать. Своими размышлениями американец поделился на страницах издания The Drive.