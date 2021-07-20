"Спасения от нее нет": японцы испугались Армагеддона из-за российского "Циркона"

"Спасения от нее нет": японцы испугались Армагеддона из-за российского "Циркона"
Фото: MOD Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Иностранцы бурно обсуждают испытания гиперзвуковой ракеты

Накануне Минобороны России опубликовало видео успешных испытаний "Циркона". Российское оружие продолжает вызывать неподдельный интерес за рубежом. Так, ранее ракеты назвали головной болью для США.

В обсуждения включились и японские пользователи. На сайте Yahoo News Japan читатели задались вопросом, когда же у Страны восходящего солнца появится нечто подобное. Один из комментаторов констатировал, что дела Японии плохи. Другой пользователь опасается конца света из-за российских гиперзвуковых ракет.

"Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от нее нет. Армагеддон!"

Ряд комментаторов захотел сотрудничества РФ и Японии – они посчитали хорошей идеей объединить специалистов. И вместе с тем выразили надежду, что Токио не станет целью российского оружия.

"У русских хорошие головы!"

Не обошлось и без конспирологии. Один из читателей попытался найти тайный смысл в испытаниях. Мол, неспроста Россия запустила "Цирконы" перед открытием Олимпийских игр. Что именно это могло бы значить, автор не написал.

Источник: Yahoo News Japan ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Россия -Русь
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А что имбецилов не слышно, хрюкающих про российское оружие в мультфильмах?
Гость274844
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Прилично?
А что так можно было????
Гость278102
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Да ладно, чё очкуйте то, первый раз что ли? Ведите себя прилично, авось обойдется... :-)
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