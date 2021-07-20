Иностранцы бурно обсуждают испытания гиперзвуковой ракеты

Накануне Минобороны России опубликовало видео успешных испытаний "Циркона". Российское оружие продолжает вызывать неподдельный интерес за рубежом. Так, ранее ракеты назвали головной болью для США.



В обсуждения включились и японские пользователи. На сайте Yahoo News Japan читатели задались вопросом, когда же у Страны восходящего солнца появится нечто подобное. Один из комментаторов констатировал, что дела Японии плохи. Другой пользователь опасается конца света из-за российских гиперзвуковых ракет.

"Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от нее нет. Армагеддон!"

#Видео Продолжаются летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты #Циркон. В акватории Белого моря фрегат #АдмиралГоршков выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря https://t.co/olmWB2oCUo#ПускиРакет #ОружиеРоссии pic.twitter.com/AmaNjogZBZ — Минобороны России (@mod_russia) July 19, 2021

Ряд комментаторов захотел сотрудничества РФ и Японии – они посчитали хорошей идеей объединить специалистов. И вместе с тем выразили надежду, что Токио не станет целью российского оружия.

"У русских хорошие головы!"

Не обошлось и без конспирологии. Один из читателей попытался найти тайный смысл в испытаниях. Мол, неспроста Россия запустила "Цирконы" перед открытием Олимпийских игр. Что именно это могло бы значить, автор не написал.