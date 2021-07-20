Глава государства побывал на оружейной выставке МАКС-2021

Одна из главных военных интриг последнего времени вот-вот будет раскрыта. Вскоре взору всех любопытствующих представят новейший военный истребитель "Сухой". При этом достижение отечественных конструкторов уже лично исследовал российский лидер Владимир Путин.



Глава государства побывал на выставке авиакосмического салона МАКС-2021. Военные продемонстрировали Владимиру Владимировичу новейшие образцы летной техники. Гвоздем программы стало тактическое однодвигательное судно "Сухой". Многие эксперты с нетерпением ждут, когда истребитель представят широкой публике.

Военные специалисты подробно рассказали главнокомандующему о преимуществах новейшей воздушной боевой машины. Ранее эксперты отмечали, что новый истребитель стал результатом серьезного прорыва в сфере изготовления военных самолетов.

"Сухой" обладает выдающимися летными качествами, может на высочайшем уровне вести разведку, а также реализовывать ударные спецоперации. Также новейший российский истребитель весьма сложно засечь с помощью радиолокационной техники.

Помимо этого, российскому лидеру сообщили, что истребитель может быть одноместным, двухместным или беспилотным. Такие трансформации воздушного судна возможны без переделки самого самолета. Также в технике задействованы возможности искусственного интеллекта.

Отметим, выставка МАКС-2021 продлится в период с 20-го по 25 июля. Мероприятие организовано на площадке в подмосковном Жуковском.

Любопытно, что новый отечественный истребитель устроил настоящий переполох в экспертном сообществе. Недавно опытный американский спец Тайлер Роговей признался, что никак не может рассекретить, зачем в хвостовой части самолета размещены таинственные выступы.