Самолет будет готов через четыре года

Новейший российский истребитель с одним двигателем стал самой главной премьерой международного авиасалона МАКС-2021. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, самолет Checkmate будет стоить 25-30 миллионов долларов.

При этом руководитель госкорпорации уточнил, что похожие зарубежные истребители стоят дороже – около $60-90 млн. Также он пояснил, почему России удалось так быстро создать новое воздушное судно – использовались наработки Су-57.

Глава Минпромторга же Денис Мантуров рассказал, что истребитель будет готов в течение четырех лет. С макетом самолета в день открытия авиасалона, 20 июля, ознакомился глава России Владимир Путин, передает "МИР24".

Президент страны подчеркнул, что техника, представленная на МАКС, говорит о том, что у России большой потенциал развития авиации, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".