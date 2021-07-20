Боевая машина стала изюминкой мероприятия

В авиакосмическом салоне МАКС-2021 началась презентация образцов новой военной техники. Все внимание гостей приковано к успевшему стать знаменитым истребителю компании "Сухой".



Организаторы красочного мероприятия со всей ответственностью подошли к проведению презентации гвоздя программы, оснащенного искусственным интеллектом. Первый "выход в свет" истребителя пятого поколения, получившего название ЛТС Checkmate, больше походил на шоу в стиле голливудских блокбастеров.

"Гордость, интеллект, мощь, надежность. Это новый легкий тактический истребитель пятого поколения", – с особой выразительностью зачитывает ведущий во время появления воздушного судна.

Умело подобранное музыкальное сопровождение и световые эффекты усилили впечатление присутствовавших от новейшей боевой машины. Первые кадры с презентации истребителя публикуют авторы телеграм-канала РБК. Техника получила звучное название, которое в переводе на русский означает "Шах и мат".

Сообщается, что летный час воздушного судна будет существенно ниже, чем у американского F-35 – примерно в 6-7 раз. Ориентировочная стоимость истребителя составляет 25-30 миллионов долларов.

Checkmate способен нести до пяти ракет воздух-воздух различной дальности, отмечает RT.

Напомним, ранее возможности новейшего истребителя продемонстрировали российскому лидеру Владимиру Путину. Президент лично побывал на закрытой части выставки.