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Сирийские ПВО накануне отбили атаку по САР истребителей F-16 ВВС Израиля – ракеты были уничтожены российскими комплексами "Панцирь-С" и "Бук-М2". Об этом сегодня сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, налет на Арабскую Республику четыре израильских самолета совершили 19 июля в период с 23:39 по 23:51, войдя в воздушное пространство САР через подконтрольную американским военным зону Эт-Танф. Израильтяне выпустили восемь управляемых ракет по объектам юго-восточнее города Алеппо.
"Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2", – заявил Кулить.
Тем не менее, один из снарядов в зоне обстрела повредил здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира, добавил представитель Минобороны РФ.
Напомним, два последних дня российское ведомство отчитывается об успешных испытаниях новейшего отечественного оружия. Вчера сообщалось о запусках гиперзвуковой ракеты "Циркон" по наземной цели – стрельбу осуществил головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"из Белого моря по мишени в Баренцевом.
А сегодня Минобороны впервые продемонстрировало пуск ракеты ЗРС С-500 "Прометей". Испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели осуществлены с полигона Капустин Яр.
#Видео На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели https://t.co/fs4BNuVSjS#Минобороны #ПВО #С500 #КапустинЯр pic.twitter.com/NUxjyux0lH— Минобороны России (@mod_russia) July 20, 2021
Отмечается, что после завершения полного цикла испытаний первые системы С-500 предполагается поставить в подмосковное объединение ПВО-ПРО.
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Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией
и не надо за купол-шмукол пузырить тут , пжлст
пока есть с израилевкой
все эти пуки их пока не на уровне реальных военных действий,
а по другим каналам захребетным