Сирийцы "Панцирями" и "Буками" отбили атаку израильских F-16

Сирийцы "Панцирями" и "Буками" отбили атаку израильских F-16
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
До цели добралась лишь одна управляемая ракета

Сирийские ПВО накануне отбили атаку по САР истребителей F-16 ВВС Израиля – ракеты были уничтожены российскими комплексами "Панцирь-С" и "Бук-М2". Об этом сегодня сообщил  замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, налет на Арабскую Республику четыре израильских самолета совершили 19 июля в период с 23:39 по 23:51, войдя в воздушное пространство САР через подконтрольную американским военным зону Эт-Танф. Израильтяне выпустили восемь управляемых ракет по объектам юго-восточнее города Алеппо.

"Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2", – заявил Кулить.

Тем не менее, один из снарядов в зоне обстрела повредил здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира, добавил представитель Минобороны РФ.

Напомним, два последних дня российское ведомство отчитывается об успешных испытаниях новейшего отечественного оружия. Вчера сообщалось о запусках гиперзвуковой ракеты "Циркон" по наземной цели  – стрельбу осуществил головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"из Белого моря по мишени в Баренцевом.

А сегодня Минобороны впервые продемонстрировало пуск ракеты ЗРС С-500 "Прометей". Испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели осуществлены с полигона Капустин Яр.


Отмечается, что после завершения полного цикла испытаний первые системы С-500 предполагается поставить в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость280668
Пожаловаться Ответить
Atl
пупок разважется, останутся сразу без всего своего металолома
а, вы без территорий и насельников их
и не надо за купол-шмукол пузырить тут , пжлст
Гость280668
Пожаловаться Ответить
Гость275582
не понимаю, если они зашли в воздушное пространство, почему по ним не отработали
такие договоренности
пока есть с израилевкой
все эти пуки их пока не на уровне реальных военных действий,
а по другим каналам захребетным
крым наш
Пожаловаться Ответить
Atl
пупок разважется, останутся сразу без всего своего металолома
У тебя б не развязался,свин!
Atl
Пожаловаться Ответить
Гость275582
не понимаю, если они зашли в воздушное пространство, почему по ним не отработали
пупок разважется, останутся сразу без всего своего металолома
Гость275582
Пожаловаться Ответить
не понимаю, если они зашли в воздушное пространство, почему по ним не отработали
1
новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Власти США игнорируют Тихановскую и ее визит в Вашингтон - политолог

Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей