До цели добралась лишь одна управляемая ракета

Сирийские ПВО накануне отбили атаку по САР истребителей F-16 ВВС Израиля – ракеты были уничтожены российскими комплексами "Панцирь-С" и "Бук-М2". Об этом сегодня сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, налет на Арабскую Республику четыре израильских самолета совершили 19 июля в период с 23:39 по 23:51, войдя в воздушное пространство САР через подконтрольную американским военным зону Эт-Танф. Израильтяне выпустили восемь управляемых ракет по объектам юго-восточнее города Алеппо.

"Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2", – заявил Кулить.

Тем не менее, один из снарядов в зоне обстрела повредил здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира, добавил представитель Минобороны РФ.

Напомним, два последних дня российское ведомство отчитывается об успешных испытаниях новейшего отечественного оружия. Вчера сообщалось о запусках гиперзвуковой ракеты "Циркон" по наземной цели – стрельбу осуществил головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"из Белого моря по мишени в Баренцевом.

А сегодня Минобороны впервые продемонстрировало пуск ракеты ЗРС С-500 "Прометей". Испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели осуществлены с полигона Капустин Яр.

Отмечается, что после завершения полного цикла испытаний первые системы С-500 предполагается поставить в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

