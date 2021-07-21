Украинцы устроили стрельбу из "Буков" у границы с Крымом

Украинцы устроили стрельбу из "Буков" у границы с Крымом
Фото: Ministry of Defence of the Russi/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
Военные Незалежной провели тренировку недалеко от полуострова

На российско-украинской границе состоялись тактические учения  подразделений противовоздушной обороны. 

Вооруженные силы Украины провели тренировки неподалеку от Крыма. В ходе учений также применяли не менее трех зенитно-ракетных комплексов "Бук", которые практиковались в отражении  авиационных ударов условного противника.

Как уточняет РИА "Новости", учения проходили на украинском полигоне "Ягорлик". В маневрах также участвовали С-300 и С-125 "Печора".

Тренировки продлятся до конца этой недели. До этого воздушное и морское пространство над полигоном будет закрыто. 

Ранее стало известно, что в Сирии смогли отбить атаку израильских F-16 с помощью российских "Буков" и "Панцирей". Так, накануне по объектам САР израильтяне выпустили восемь управляемых ракет. 

Семь из них были уничтожены силами ПВО российского производства. Но один из снарядов все-таки достиг цели, зацепив здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира. 

Также ранее сообщалось, что за последние несколько дней Минобороны РФ провело несколько успешных испытаний новейшего отечественного оружия. В частности, удачно прошел запуск "Циркона" и  ракеты ЗРС С-500 "Прометей". 


Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость280405
Пожаловаться Ответить
Нет еще результата официального расследования по Малайзийскому самолету, но мы помним Анапа - Санкт-Петербург, умеют эти буки по пассажирским самолетам стрелять.
трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
Каклы обречены на вымирание
У рогулей опять рекорд. То самый большой тризуб из арбузов, то самый большой флаг ЕС (в "стране, не входящей в ЕС"). А теперь самый большой залп в истории из зенитно-ракетных комплексов "Пук", 200 заднепроходных рогульских орудий. Завидуй, мокша!
"Завидуй, мокша!" - Аэрофлот, Люфтганза, Malaysia Airlines........дрожи!
Каклы обречены на вымирание
Пожаловаться Ответить
У рогулей опять рекорд. То самый большой тризуб из арбузов, то самый большой флаг ЕС (в "стране, не входящей в ЕС"). А теперь самый большой залп в истории из зенитно-ракетных комплексов "Пук", 200 заднепроходных рогульских орудий. Завидуй, мокша!
1
новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Власти США игнорируют Тихановскую и ее визит в Вашингтон - политолог

Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1755 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей