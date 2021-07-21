Военные Незалежной провели тренировку недалеко от полуострова

На российско-украинской границе состоялись тактические учения подразделений противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины провели тренировки неподалеку от Крыма. В ходе учений также применяли не менее трех зенитно-ракетных комплексов "Бук", которые практиковались в отражении авиационных ударов условного противника.

Как уточняет РИА "Новости", учения проходили на украинском полигоне "Ягорлик". В маневрах также участвовали С-300 и С-125 "Печора".

Тренировки продлятся до конца этой недели. До этого воздушное и морское пространство над полигоном будет закрыто.

Ранее стало известно, что в Сирии смогли отбить атаку израильских F-16 с помощью российских "Буков" и "Панцирей". Так, накануне по объектам САР израильтяне выпустили восемь управляемых ракет.

Семь из них были уничтожены силами ПВО российского производства. Но один из снарядов все-таки достиг цели, зацепив здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира.

Также ранее сообщалось, что за последние несколько дней Минобороны РФ провело несколько успешных испытаний новейшего отечественного оружия. В частности, удачно прошел запуск "Циркона" и ракеты ЗРС С-500 "Прометей".



