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На российско-украинской границе состоялись тактические учения подразделений противовоздушной обороны.
Вооруженные силы Украины провели тренировки неподалеку от Крыма. В ходе учений также применяли не менее трех зенитно-ракетных комплексов "Бук", которые практиковались в отражении авиационных ударов условного противника.
Как уточняет РИА "Новости", учения проходили на украинском полигоне "Ягорлик". В маневрах также участвовали С-300 и С-125 "Печора".
Тренировки продлятся до конца этой недели. До этого воздушное и морское пространство над полигоном будет закрыто.
Ранее стало известно, что в Сирии смогли отбить атаку израильских F-16 с помощью российских "Буков" и "Панцирей". Так, накануне по объектам САР израильтяне выпустили восемь управляемых ракет.
Семь из них были уничтожены силами ПВО российского производства. Но один из снарядов все-таки достиг цели, зацепив здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира.
Также ранее сообщалось, что за последние несколько дней Минобороны РФ провело несколько успешных испытаний новейшего отечественного оружия. В частности, удачно прошел запуск "Циркона" и ракеты ЗРС С-500 "Прометей".
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