При создании боевой машины конструкторы отошли от устоявшихся традиций

Презентация новейшего российского легкого одномоторного истребителя Checkmate стала настоящей сенсацией. Многие представители экспертного сообщества бросились изучать современную боевую машину. Так, специалисты Центра анализа стратегий и технологий обратили внимание, что в конструкцию воздушного судна не включена встроенная пушка.



Данное обстоятельство является своеобразной небольшой революцией в военном авиастроении. Новенький истребитель стал первым за несколько десятилетий воздушным судном без такой пушки.

По мнению представителей экспертного сообщества, конструкторы могли принять такое решение, так как предполагается, что самолеты будут активно экспортировать. Для того чтобы управиться с встроенной пушкой, летчики должны иметь особые навыки – им потребуется пройти специальное обучение. Организация инструктажа может стать достаточно трудоемким процессом, поэтому создатели решили вовсе отказаться от пушки.

Также эксперты предполагают, что военное воздушное судно оснастят подвесным вооружением. Своим мнением специалисты поделились в блоге аналитического центра.

С другой стороны, изготовители новой военной техники сразу обозначили, что Checkmate сконструирован так, чтобы с легкостью меняться под требования конкретного заказчика. Поэтому вооружение истребителя может быть подобрано в соответствии с пожеланиями покупателя.

Напомним, 20 июля состоялась торжественная презентация новейшего отечественного истребителя. Известно, что летный час самолета будет значительно дешевле, чем у американского F-35 – примерно в 6-7 раз.