Эксперт назвал вероятную причину войны России и НАТО

Эксперт назвал вероятную причину войны России и НАТО
Фото: Danny Gys/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Один из регионов нашей страны может стать главной проблемой для альянса и подвергнуться осаде

Военный эксперт из США Себастьян Роблин допустил, что между РФ и НАТО может случиться конфликт. Он не исключил, что война начнется из-за стран Прибалтики.

Роблин в статье на сайте 19FortyFive указал на один из российских регионов, который может больше всего досадить альянсу. По его мнению, размещенные в Калининградской области ракетные комплексы станут "занозой" для НАТО. Они могут препятствовать перемещению сил альянса через Литву и Польшу. С помощью ракет в Калининграде у РФ есть возможность быстро уничтожить наземные базы и даже самолеты в Польше, Балтийском море. "Дотянуться" можно даже до некоторых частей ФРГ.

Есть и еще один пункт, который усложнит жизнь силам альянса. Расположение радаров нашей разведки позволит собрать важные данные и предугадать действия врага.

Все это может привести к тому, что в случае войны НАТО будет осаждать и попытается оккупировать Калининградскую область, отмечает URA.RU.

Ранее эксперт назвал целью учений "Три меча" на Украине подготовку к атаке на Калининград. Подробности – в нашем материале.

Источник: Сайт 19fortyfive ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость279246
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Гость278181
Военная тематика сейчас возможно только из-за одного старого ГБ-шника, мечтающего об СССР. Именно он хорохорится новыми самолетами-истребителями, учениями и т.п., когда другие страны занимаются борьбой с последствиями для экономики от коронавируса
Перестань бредить, как эти "военные эксперты". В Калининградской области есть ядерное оружие, и ни одна собака не тронет ее
Гость278181
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Военная тематика сейчас возможно только из-за одного старого ГБ-шника, мечтающего об СССР. Именно он хорохорится новыми самолетами-истребителями, учениями и т.п., когда другие страны занимаются борьбой с последствиями для экономики от коронавируса
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