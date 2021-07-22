Один из регионов нашей страны может стать главной проблемой для альянса и подвергнуться осаде

Военный эксперт из США Себастьян Роблин допустил, что между РФ и НАТО может случиться конфликт. Он не исключил, что война начнется из-за стран Прибалтики.



Роблин в статье на сайте 19FortyFive указал на один из российских регионов, который может больше всего досадить альянсу. По его мнению, размещенные в Калининградской области ракетные комплексы станут "занозой" для НАТО. Они могут препятствовать перемещению сил альянса через Литву и Польшу. С помощью ракет в Калининграде у РФ есть возможность быстро уничтожить наземные базы и даже самолеты в Польше, Балтийском море. "Дотянуться" можно даже до некоторых частей ФРГ.

Есть и еще один пункт, который усложнит жизнь силам альянса. Расположение радаров нашей разведки позволит собрать важные данные и предугадать действия врага.

Все это может привести к тому, что в случае войны НАТО будет осаждать и попытается оккупировать Калининградскую область, отмечает URA.RU.

Ранее эксперт назвал целью учений "Три меча" на Украине подготовку к атаке на Калининград. Подробности – в нашем материале.