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Военный эксперт из США Себастьян Роблин допустил, что
между РФ и НАТО может случиться конфликт. Он не исключил, что война начнется
из-за стран Прибалтики.
Роблин в статье на сайте 19FortyFive указал на один из российских регионов, который может больше всего досадить альянсу. По его мнению, размещенные в Калининградской области ракетные комплексы станут "занозой" для НАТО. Они могут препятствовать перемещению сил альянса через Литву и Польшу. С помощью ракет в Калининграде у РФ есть возможность быстро уничтожить наземные базы и даже самолеты в Польше, Балтийском море. "Дотянуться" можно даже до некоторых частей ФРГ.
Есть и еще один пункт, который усложнит жизнь силам альянса. Расположение радаров нашей разведки позволит собрать важные данные и предугадать действия врага.
Все это может привести к тому, что в случае войны НАТО будет осаждать и попытается оккупировать Калининградскую область, отмечает URA.RU.
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