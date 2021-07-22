Су-75 способен подниматься на высоту 12-18 километров, а то и выше

Новейший российский легкий тактический Су-75, представленный на днях на авиасалоне Макс-2021 и получивший название Checkmate ("Шах и мат"), превосходит другие истребители по высоте полета. Об этом пишет американский обозреватель Дэвид Экс в издании Forbes.

По его мнению, отличительной особенностью самолета является большое крыло. С его точки зрения, оно увеличивает подъемную силу и позволяет Checkmate лететь выше, чем подобные лайнеры с крыльями меньшего размера. В результате эта машина может стрелять дальше, чем аналоги, и выступать палубным истребителем.

Между тем, такие крылья могут "приводить к меньшей максимальной скорости по сравнению с конструкцией с небольшим крылом", указывает автор.

Журналист напоминает, что Россия обладает всего лишь одним палубным авианосцем – "Адмиралом Кузнецовым", который не имеет катапульт.

"Это делает большое крыло еще более ценным. Российским истребителям нужна вся возможная подъемная сила", – пояснил Экс.

По мнению авиационного эксперта Тома Купера, Су-75 способен подниматься на высоту 12-18 км, "если даже не выше". "Я бы сказал: оптимизирован для работы на большой высоте", – цитирует автор специалиста.

Экс отметил, что высокий полет дает преимущество в дальности полета Checkmate, однако небольшие габариты самолета указывают на скромный внутренний запас топлива.

Напомним, прототип нового Су-75 пятого поколения впервые показали 20 июля на Международном авиакосмическом салоне. Истребитель продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину. Самолет разрабатывает компания "Сухой" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Первый полет истребителя планируется в 2023 году. Ориентировочная цена Checkmate– $20-30 млн.

Самолет станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в два-три раза дороже.

